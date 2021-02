Lions-Bücherlounge — eine Lockdown-Hilfe

„Gott sei Dank gibt es die Lions-Bücher­lounge, da kann ich mir auch im Lock­down Bücher holen!“ meint eine Dame. „Wir sind ech­te Lese­rat­ten und fah­ren des­halb von See­wal­chen in den SEP nach Gmun­den ein­kau­fen, da wir dann auch in der Bücher­lounge stö­bern kön­nen. Und wir fin­den immer etwas!“ sagt ein Ehe­paar. „Ich habe nicht so viel Geld. Aber hier habe ich für mei­ne Kin­der Bücher als Weih­nachts­ge­schenk gefun­den“ All die­se Sät­ze bekommt Karl Schirl zu hören, wenn er für den Lions­club Gmun­den zwei bis drei Stun­den pro Woche die Bücher­lounge ord­net, neue Bücher ein­räumt und alte, ver­schmut­ze Bücher aus­sor­tiert.

Die­se Rück­mel­dun­gen freu­en ihn, aber auch, dass Geld in die Kas­se gewor­fen wird. Denn damit kön­nen die Lions­clubs Gmun­den und Traun­see Alle­gra Men­schen hel­fen, die unver­schul­det in Not gera­ten sind. Und das sind in die­sen außer­ge­wöhn­li­chen Zei­ten vie­le. Schirl zu den Spen­den: „Nor­mal heißt es immer: Jeder Euro zählt. Wir sagen: Jeder Cent zählt!“ Übri­gens: Bei der Bücher­lounge lie­gen auch Bro­schü­ren über Lions und deren Part­ner in der hei­mi­schen Wirt­schaft zur frei­en Ent­nah­me auf. Ohne deren Unter­stüt­zung wären die Hil­fe­leis­tun­gen nicht mög­lich.

Foto: pri­vat