LIONS Club Vöcklabruck trotzt den Corona- Einschränkungen

Seit März 2020 lei­det ganz Öster­reich unter den Ein­schrän­kun­gen der Coro­na-Pan­de­mie. So muss­te der Ende Novem­ber 2020 schon seit Jah­ren statt­fin­den­de Weih­nachts­markt in Vöck­la­bruck am Stadt­platz abge­sagt wer­den. Dies brach­te es auch mit sich, dass es den LIONS nicht mög­lich war, ihren schon zur Tra­di­ti­on gewor­de­nen Brat­würs­tel­stand, Maro­ni, den Mis­tel­ver­kauf sowie die Punsch­hüt­te, übers Jahr die Haupt­ein­nah­me­quel­len, zu betrei­ben. Die dabei erziel­ten Erlö­se flos­sen aus­schließ­lich kari­ta­ti­ven Zwe­cken zu.

Als Ersatz ent­wi­ckel­ten die LIONS ein höchst erfolg­rei­ches Advent-Gewinn­spiel und zusätz­lich lie­ßen sich lang­jäh­ri­ge Spon­so­ren auch nicht zwei­mal bit­ten. Im Club­le­ben selbst waren Video­kon­fe­ren­zen das ent­schei­den­de Mit­tel zum Mei­nungs­aus­tausch. Trotz ein­schnei­den­der Behin­de­run­gen war man erfolg­reich, Hil­fe für in Not gera­te­ne Men­schen auf die Bei­ne zu stel­len.

Es ist dem LIONS Club Vöck­la­bruck gelun­gen, im Jahr 2020 bei 19 Not­fäl­len im Bezirk neben Sach­spen­den auch mit immer­hin € 24.117,00 zu hel­fen. Da das Jahr 2020 ein „run­des“ Jubi­lä­ums­jahr ist, wur­de auch ein Blick in die Ver­gan­gen­heit gerich­tet. In den ver­gan­ge­nen 11 Jah­ren wur­den ins­ge­samt 257 Bit­ten um Hil­fe an den Club her­an­ge­tra­gen. Nur 11 % muss­ten abge­lehnt wer­den, weil kein gra­vie­ren­der Not­fall vor­lag. 24% konn­ten ohne Geld­auf­wand erle­digt wer­den. In 65% der Fäl­le mil­der­ten die LIONS durch finan­zi­el­le Unter­stüt­zung in der Gesamt­hö­he von € 151.711,94 höchs­te Not.

Die club­in­ter­ne Dis­kus­si­on zur Fra­ge, soll die Öffent­lich­keit erfah­ren, was der Club in den letz­ten Jah­ren auf die Bei­ne gestellt hat oder nicht, ent­schied die Über­le­gung, dass auch die vie­len unbe­kann­ten Unter­stüt­zer wis­sen soll­ten, was mit dem Geld gesche­hen ist bzw. geschieht. Ihnen sei hier­mit herz­lich gedankt.

Foto: pri­vat