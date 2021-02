Personenrettung nach Forstunfall in Grünau

Die Ein­satz­kräf­te stan­den Mon­tag­nach­mit­tag bei einer Per­so­nen­ret­tung nach einem Fors­t­un­fall in Grün­au im Alm­tal im Ein­satz.

In einer Böschung am Fuße des Reuth­l­bergs war ein Mann mit den Füßen unter einem Baum ein­ge­klemmt. Der Ver­letz­te ver­stän­dig­te selbst die Ein­satz­kräf­te.

“Eine Per­son war mit den Füßen unter einem Baum ein­ge­klemmt und konn­te noch selbst per Mobil­te­le­fon die Ret­tungs­ket­te in Gang brin­gen. Obwohl der genaue­re Unfall­ort unbe­kannt war, konn­te der Ver­un­fall­te nach kur­zer Suche in einer stei­len Böschung in der Nähe einer Forst­stra­ße loka­li­siert wer­den.

Nach dem hän­di­schen Ent­fer­nen des Bau­mes in dem unweg­sa­men Gelän­de wur­de die Per­son durch den Gemein­de­arzt ver­sorgt”, berich­tet die Feu­er­wehr Grün­au im Alm­tal. Der Pati­ent wur­de nach der Ver­sor­gung durch den Gemein­de­arzt und den Ret­tungs­dienst in häus­li­che Pfle­ge ent­las­sen.

