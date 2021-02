Sirenenball der HFW Bad Ischl

Von einer “Hoh-Ruck-Akti­on” zum Fix­punkt im Isch­ler Fasching

Was eher als eine “Hoh-Ruck-Akti­on” begann, wur­de der Ball am Faschings­sonn­tag in Bad Ischl – der Sire­nen­ball der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl .

“Werd’s seg’n, des ziagt!“

“Werd’s seg’n, des ziagt, då draust håb’n ma insa Ruah, koa­ne Nåch­bårn de ma stö­ren und in Ischl gibt’s am Fåsching­sonn­tåg koan Ball mehr”, mit die­sen Wor­ten ver­tei­dig­te E‑HBI Chris­ti­an Perne­cker zu Beginn des Jah­res 2009 sein Vor­ha­ben, in weni­gen Wochen den ers­ten Sire­nen­ball der HFW Bad Ischl durch­zu­füh­ren und dass ohne son­der­lich lan­ge Vor­be­rei­tungs­zeit. Zu die­ser Zeit war er Kom­man­dant Stell­ver­tre­ter der HFW Bad Ischl. Mitt­ler­wei­le ist er der haupt­amt­li­che Mit­ar­bei­ter der HFW Bad Ischl, so zu sagen der ein­zi­ge Berufs­feu­er­wehr­mann in der Stadt Bad Ischl. Skep­sis schlug ihm ent­ge­gen. „Aber davon habe ich mich und ein paar Ande­re nicht abbrin­gen las­sen. Wir haben das durch­ge­zo­gen. Ich muss jedoch sagen, es wur­de zusam­men­ge­hal­ten und auch die kri­ti­schen Stim­men waren mit vol­lem Ein­satz dabei. Das ist der Zusam­men­halt, wel­cher unse­re Gemein­schaft in der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr zu Etwas beson­de­rem macht!“ Am Faschings­sonn­tag kam dann die Bestä­ti­gung, der Ball war fürs ers­te Mal gut besucht.

Ste­ti­ger Aus­bau

Der Ball eta­blier­te sich rasch. Gro­ße Sor­ge hat­te man, als es kei­nen Wil­der­er­ball mehr auf der Kat­rin gab. Blei­ben nun die Besu­cher aus? „Ja natür­lich war auch mir damals mul­mig zumu­te, aber im Nach­hin­ein muss man sagen, der Ball war zu die­sem Zeit­punkt bereits ein Fix­punkt und hat sich einen Namen gemacht. Im Lau­fe der Jah­re wur­den die Ein­nah­men immer wie­der in den Aus­bau der Infra­struk­tur vor Ort, aber auch in ver­schie­dens­te Gerä­te und Mate­ria­li­en inves­tiert. „Die­se Inves­ti­tio­nen waren not­wen­dig, denn sie haben uns die Arbeit wesent­lich erleich­tert und Kapa­zi­tä­ten geschaf­fen“. Natür­lich ist in die­sem Zuge auch die gute Zusam­men­ar­beit mit den ASKÖ-Stock­schüt­zen her­aus zu heben. Ohne ihr Ver­ständ­nis und Ein­ver­ständ­nis hät­te man den Ball nie zum dem aus­bau­en kön­nen, was er in den letz­ten Jah­ren war.

Hoher Arbeits­auf­wand

Über 4.000 Stun­den wer­den für einen Sire­nen­ball auf­ge­wen­det, frei­wil­lig natür­lich. Dazu kom­men noch vie­le frei­wil­li­ge Hel­fer, wel­che nicht bei der HFW Bad Ischl Mit­glied sind. Natür­lich sind bei der HFW Bad Ischl genug Faschings­nar­ren dabei. Der Umzug am Faschings­diens­tag ohne Wagen der HFW Bad Ischl ist nicht vor­stell­bar. Also eine stres­si­ge, aber auch lus­ti­ge Zeit für die Flo­ria­nis der HFW Bad Ischl. Ab Fasching­mon­tag Mit­tag, ist meis­tens die Ver­an­stal­tung abge­baut, klei­ne­re Arbeits­diens­te wer­den am Wochen­en­de dar­auf ver­rich­tet. „Ab Fasching­mon­tag Mit­tag beginnt der Fasching für uns so rich­tig. Und als Ver­ant­wort­li­cher fällt einem hier ein Stein von Her­zen, wenn wie­der Alles Gut über die Büh­ne gegan­gen ist“, weiß HBI Chris­ti­an Perne­cker nur zu gut.

Prei­se 10 Jah­re gleich

Bis zum 10. Sire­nen­ball waren die Prei­se gleich. Dar­auf war man natür­lich auch bei der HFW Bad Ischl stolz. Das Publi­kum ist vom Alter her bunt durch­ge­mischt, die Stim­mung immer aus­ge­las­sen.

Die Lie­be fürs Leben gefun­den

Auch das ist kei­ne Sel­ten­heit beim Sire­nen­ball, und auch so man­cher Feu­er­wehr­ka­me­rad hat dort sei­ne Frau ken­nen gelernt. „In den letz­ten Jah­ren haben mich immer wie­der Leu­te ange­spro­chen, dass sie am Sire­nen­ball ihren Ehe­part­ner gefun­den haben“; sagt E‑HBI Chris­ti­an Perne­cker „da muss schon Alles zusam­men­pas­sen unter so vie­len Faschings­nar­ren, Geschich­ten die der Sire­nen­ball schreibt“.

Wich­ti­ge Ein­nah­men ent­ge­hen

Wie auch im ver­gan­ge­nen Jahr wer­den auch heu­er wie­der den Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren und Feu­er­wa­chen von Bad Ischl wich­ti­ge Ein­nah­men ent­ge­hen. „Wir hat­ten noch das Glück im letz­ten Jahr, dass der Sire­nen­ball statt­fin­den konn­te. Und auch unser Christ­baum­ver­kauf konn­te mit Ein­schrän­kun­gen durch­ge­führt wer­den. Doch bald steht die Neu­an­schaf­fung unse­res schwe­ren Rüst­fahr­zeu­ges an, wo wir unse­ren Anteil dazu bei­steu­ern müs­sen. Natür­lich haben wir genug Reser­ven, aber für die­se wäre es gut gewe­sen, wenn wir sie noch ein wenig aus­bau­en hät­ten kön­nen, denn es sind ja neben­bei noch ande­re Anschaf­fun­gen zu täti­gen, wo man auf Grund der unsi­che­ren Lage gera­de mehr als zwei­mal über­legt, ob man eine Anschaf­fung nun tätigt“, sagt der Kom­man­dant der HFW Bad Ischl, ABI Jochen Eisl. Und natür­lich ist Jochen selbst ein Faschings­narr: „ein Jahr ohne Fasching schmerzt mich per­sön­lich fürch­ter­lich, eigent­lich möch­te ich es selbst noch nicht wahr­ha­ben“.

Dank an alle Gön­ner und Unter­stüt­zer

Ein gro­ßes Dan­ke­schön gilt in die­sem Zuge allen Unter­stüt­zern, Gön­nern, Spon­so­ren und frei­wil­li­gen Hel­fern, wel­che die HFW Bad Ischl bei die­ser Ver­an­stal­tung unter­stüt­zen und dazu bei­getra­gen haben, dass sich der Sire­nen­ball so ent­wi­ckeln konn­te. Und natür­lich gilt ein Dan­ke­schön allen treu­en Sire­nen­ball­be­su­chern, ansons­ten wäre ja der Auf­wand umsonst!

Das Wich­tigs­te ist die Gesund­heit

„Das Wich­tigs­te ist und bleibt die Gesund­heit“, sagt E‑HBI Chris­ti­an Perne­cker, „da kann man dazu ste­hen wie man will. Ich hof­fe nur dass sich die Situa­ti­on rasch ver­bes­sert und end­lich ein­mal wie­der Nor­ma­li­tät ein­tritt. Auf alle Fäl­le bin ich guter Din­ge, dass im kom­men­den Jahr wie­der ein nor­ma­ler Fasching statt­fin­den wird. Und viel­leicht dau­ert der Fasching nächs­tes Jahr dann dop­pelt so lan­ge“ meint er scherz­haft.