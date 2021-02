Solidarität kennt keine Grenzen

Vöck­la­bruck setzt star­kes Zei­chen für Mensch­lich­keit

Das hat die Spen­den-Sam­mel-Akti­on, die das Bünd­nis Vöck­la­bruck gegen Rechts für den Ver­ein SOS-Bal­kan­rou­te durch­ge­führt hat, deut­lich gezeigt.

Die Spen­den bestehend aus Gewand, Decken, Schlaf­sä­cken und mehr wur­den sor­tiert und ver­packt und anschlie­ßend nach Linz gebracht. Von dort aus wird alles schnellst­mög­lich zu den Men­schen in den Flücht­lings­la­gern in Bos­ni­en gebracht, die die Spen­den drin­gend brau­chen wer­den, um der Käl­te trot­zen zu kön­nen.

Mit­ten in Euro­pa spie­len sich dort men­schen­un­wür­di­ge Sze­na­ri­en ab und die Poli­tik sieht wie­der ein­mal zu, anstatt zu han­deln. In Bos­ni­en-Her­ze­go­wi­na leben tau­sen­de Men­schen bei Schnee und Eis ohne Hei­zung, ohne Strom und ohne flie­ßen­des Was­ser. Das Flücht­lings­camp Lipa muss­te vor Wochen geräumt wer­den, da es nicht für den Win­ter gerüs­tet war, doch bis jetzt wur­de kei­ne Alter­na­ti­ve gefun­den, wo die Men­schen leben kön­nen. Aus Per­spek­tiv­lo­sig­keit tra­ten zeit­wei­se sogar eini­ge der Geflüch­te­ten in Hun­ger­streik.

Das Bünd­nis Vöck­la­bruck gegen Rechts äußert sich ganz klar: Es ist unse­re huma­ni­tä­re Ver­pflich­tung Men­schen in Not zu hel­fen, doch weder die EU noch die öster­rei­chi­sche Regie­rung erken­nen dies an! Die viel­zi­tier­te “Schlie­ßung der Bal­kan­rou­te” führt dazu, dass es den Men­schen unmög­lich ist, Bos­ni­en zu ver­las­sen, um in einem ande­ren Land Schutz zu fin­den.

Das Bünd­nis Vöck­la­bruck gegen Rechts bedankt sich bei den frei­wil­li­gen Helfer*innen, ohne die die Akti­on nicht mach­bar gewe­sen wäre. Ein gro­ßer Dank gilt auch der Volks­hil­fe Vöck­la­bruck und dem OKH Vöck­la­bruck für deren Unter­stüt­zung und das zur Ver­fü­gung stel­len von Fahr­zeu­gen und Räum­lich­kei­ten!

Die Hoff­nung und das kla­re Ziel der enga­gier­ten Men­schen im Bünd­nis und dar­über hin­aus ist, dass eine sol­che Samm­lung bald nicht mehr nötig sein wird.

Mensch­lich­keit muss sie­gen — eva­ku­iert die Lager sofort! Für eine mensch­li­che Asyl­po­li­tik!

Foto: pri­vat