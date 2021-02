Solidaritätsaktion für Kupfermuckn-Verkäufer

Coro­na-Kri­se: Slo­wa­ki­sche Roma ohne Ein­kom­men

Die Ver­käu­fer der Stra­ßen­zei­tung „Kup­fer­muckn“ gehör­ten zum gewohn­ten Stadt­bild in Vöck­la­bruck. Die Maß­nah­men zur Ein­däm­mung des Coro­na-Virus – zuerst Lock­down und nun die Ein­rei­se­stim­mun­gen — haben für sie dras­ti­sche Aus­wir­kun­gen. Die Ver­käu­fer — zum Groß­teil slo­wa­ki­sche Roma, — muss­ten Angang Novem­ber 2020 in ihre Hei­mat zurück­keh­ren. Die sozia­le und wirt­schaft­li­che Situa­ti­on in ihren Dör­fern ist kata­stro­phal. Es gibt kei­ne Arbeit. Die Unter­künf­te sind deso­lat und die hygie­ni­schen Bedin­gun­gen äußerst schlecht.

Die Woh­nungs­lo­sen­hil­fe Mosa­ik, die in Vöck­la­bruck die Aus­ga­be der „Kup­fer­muckn“ orga­ni­siert, hat daher eine Soli­da­ri­täts­ak­ti­on gestar­tet und ein Spen­den­kon­to ein­ge­rich­tet: IBAN AT 36 1860 0000 1609 5879, Ver­wen­dungs­zweck „Kup­fer­muckn“. „Wir ersu­chen alle, die bis­her die slo­wa­ki­schen Roma durch den Kauf der Kup­fer­muckn unter­stützt haben, nun durch eine Spen­de zu hel­fen. Wir sind mit den Roma in Kon­takt und wer­den Ihnen das Geld über­wei­sen“, betont Ste­fan Hin­din­ger, Lei­ter der Woh­nungs­lo­sen­hil­fe Mosa­ik. Er hofft mit der Soli­da­ri­täts­ak­ti­on zumin­dest einen Teil des ent­gan­ge­nen Ein­kom­mens von rund 1000 Euro im Monat — alle fünf Ver­käu­fer zusam­men­ge­rech­net – erset­zen zu kön­nen. Die Spen­den sind steu­er­lich absetz­bar (Das Geburts­da­tum und der Name laut Mel­de­re­gis­ter sind dafür mit der Über­wei­sung bekannt­zu­ge­ben).

Mit­tags­tisch: Essens­ab­ho­lung mög­lich

Die Kup­fer­muckn-Ver­käu­fer waren regel­mä­ßig Gäs­te des Mit­tags­ti­sches im Eli­sa­beth­st­überl, der wegen der Pan­de­mie der­zeit geschlos­sen ist. Es besteht aber jeden Mitt­woch von 12 bis 12.30 Uhr die Mög­lich­keit Essen abzu­ho­len. Das Essen zum sel­ber auf­zu­wär­men wird für meh­re­re Tage mit­ge­ge­ben.

Foto: Mosa­ik