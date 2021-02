Tödlicher Absturz am Traunstein

Töd­lich ende­te am Frei­tag ein schwe­rer Alpin­un­fall am Traun­stein in Gmun­den. Der 41-jäh­ri­ge Mann ist beim Abstieg über den Mair Alm Steig 300 Meter abge­stürzt und kam dabei ums Leben.

UPDATE: Ein 41-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den bestieg am Vor­mit­tag des 12. Febru­ar 2021 den Traun­stein über den Hans-Hern­ler­steig. Ver­mut­lich zwi­schen 9 Uhr und 10 Uhr erreich­te er das Gip­fel­pla­teau, wor­auf­hin er den Abstieg über den Mai­ralm­steig wähl­te.

300 Meter in den Tod gestürzt

Im obe­ren Bereich des Abstie­ges dürf­te der Berg­stei­ger aus bis­her uner­klär­li­chen Grün­den zu Sturz gekom­men sein. Er stürz­te über stei­les, fels­durch­setz­tes Gelän­de ca. 300 Meter ab und kam in einer Schnee­rin­ne zu lie­gen.

Mut­ter mel­de­te Sohn als ver­misst

Sei­ne Mut­ter kam gegen 14 Uhr zur Poli­zei­in­spek­ti­on Gmun­den, da er gegen Mit­tag zuhau­se sein woll­te und tele­fo­nisch nicht mehr erreich­bar war. Kurz dar­auf wur­de die Berg­ret­tung Gmun­den, der Exe­ku­tiv­hub­schrau­ber Libel­le OÖ und die Alpin­po­li­zei Gmun­den alar­miert.

Han­dy­or­tung führ­te zu Ver­un­glück­tem

Es wur­de eine Han­dy­or­tung ver­an­lasst, die den Stand­ort des ein­ge­logg­ten Mobil­te­le­fons des 41-Jäh­ri­gen bestimm­te. Der Exe­ku­tiv­hub­schrau­ber konn­te den töd­lich ver­un­glück­ten Berg­stei­ger nach kur­zer Such­flug­zeit loka­li­sie­ren und ber­gen.

Infos: Poli­zei OÖ / Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lau­ber