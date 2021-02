Zwei Unfälle im Abstand von 50 Meter

Im Mond­see­land ereig­ne­ten sich am Diens­tag gleich zwei Unfäl­le bei win­ter­li­chen Ver­hält­nis­sen im Abstand von nur 50 Metern.

Eine 40-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck fuhr am 16. Febru­ar 2021 um 7:50 Uhr mit ihrem Pkw auf der Thal­gau Lan­des­stra­ße in Fahrt­rich­tung Mond­see. Sie ver­lor kurz nach einer Kur­ve auf­grund der win­ter­li­chen Fahr­bahn­ver­hält­nis­se bei gefrie­ren­dem Regen die Kon­trol­le über den Pkw, der in wei­te­rer Fol­ge fron­tal in den Gra­ben neben der Fahr­bahn rutsch­te und dort zum Still­stand kam.

Ihr 7‑jähriger Sohn, der sich auf der Rück­bank im Kin­der­sitz befand, erlitt Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des. Nach Ver­stän­di­gung des Not­rufs wur­de zur Absi­che­rung der Unfall­stel­le etwa 80 Meter von der Unfall­end­la­ge ent­fernt ein Pan­nen­drei­eck auf­ge­stellt. Das Rote Kreuz Mond­see traf kurz dar­auf an der Unfall­stel­le ein.

Über­schlag ende­te in Gra­ben

In dem Moment fuhr ein 25-Jäh­ri­ger, mit sei­nem 33-jäh­ri­gen Chef am Bei­fah­rer­sitz, mit dem Fir­men­fahr­zeug eben­falls auf der Thal­gau Lan­des­stra­ße in Rich­tung Mond­see. Der 25-Jäh­ri­ge sah in der Kur­ve das Pan­nen­drei­eck und das Blau­licht des Roten Kreu­zes und stieg auf die Brem­se. Der Pkw geriet jedoch auf­grund der Fahr­bahn­glät­te außer Kon­trol­le und kam rechts von der Fahr­bahn ab. Er über­schlug sich und blieb etwa 50 Meter vor der ers­ten Unfall­stel­le im Gra­ben neben der Fahr­bahn auf dem Dach lie­gen. Die bei­den Män­ner blie­ben augen­schein­lich unver­letzt, konn­ten jedoch erst durch die Feu­er­wehr aus dem schwer beschä­dig­ten Fahr­zeug befreit wer­den.

Die Frau und ihr Sohn wur­den mit der Ret­tung Mond­see ins LKH Salz­burg gebracht. Der 25-Jäh­ri­ge dürf­te einen Schock erlit­ten haben und wur­de vom RK Unter­ach ins UKH Salz­burg zur Abklä­rung gebracht.

Quel­le: Poli­zei OÖ