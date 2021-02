Zweiter Bewerb Skate Austria Cup 2021

Hip­po­lyt Cup in St. Pöl­ten

Der Hip­po­lyt Cup wur­de in St. Pöl­ten unter den schon bekann­ten und bewähr­ten stren­gen Coro­na-Auf­la­gen durch­ge­führt. Dank Live-Stream fand der drei­tä­gi­ge Wett­kampf ein viel grö­ße­re Zuschau­er­schar, als vor Ort mög­lich gewe­sen wäre. Das zwei­te Jugend­lau­fen der Sai­son zeig­te eine wei­te­re erfreu­li­che Wei­ter­ent­wick­lung der Gmund­ner Läu­fe­rin­nen. Alle Mäd­chen prä­sen­tier­ten sich gut und jede der Star­te­rin­nen konn­te sich über einen per­sön­li­chen Erfolg freu­en.

Seli­na Berg­an­ski (17) aus Alt­müns­ter gewann mit einer soli­den Leis­tung ihre Wie­der­ein­stei­ger-Grup­pe und steigt damit in die nächst­hö­he­re Alters­klas­se auf. Anna Födin­ger (12) sicher­te sich mit neu­er per­sön­li­cher Best­leis­tung den Ver­bleib in der Alters­grup­pe “Inter­me­dia­te Novices” bis 15 Jah­ren. Ihre Schwes­ter Marie (10) steigt dank ihrer sehr guten Leis­tun­gen und Platz 5 unter 26 Star­te­rin­nen in der nächs­ten Sai­son als eine der Jüngs­ten eben­falls in die­se Grup­pe auf.

Die Gmund­ne­rin­nen Leo­no­re Hes­sen­ber­ger und Vale­rie Frau­scher (bei­de 10) sowie Lui­sa Frau­scher (12) konn­ten ihre guten Trai­nings­leis­tun­gen abru­fen und erziel­ten jeweils per­sön­li­che Best­leis­tung. Mit den Nach­wuchs­läu­fe­rin­nen Marie Mit­ter­bau­er (6), Zaya Rum­plmayr, Chris­ti­na Gstett­ner (bei­de 7) und Nel­ly Hag­mayr (9) konn­ten auch die Jüngs­ten die erfreu­li­chen Fort­schrit­te im Bewerb zei­gen und erziel­ten jeweils per­sön­li­che Best­leis­tung.

Foto: Luca Tone­gut­ti