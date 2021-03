Arbeiter stürzte sieben Meter in die Tiefe

Ein Arbei­ter ist am Mon­tag bei Dach­sa­nie­rungs­ar­bei­ten sie­ben Meter in die Tie­fe gestürzt und blieb ver­letzt auf dem Pflas­ter­bo­den lie­gen.

Ein 40-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck war am 8. März 2021 gemein­sam mit Arbeits­kol­le­gen bei einem Wohn­haus in Zell am Pet­ten­first mit Dach­sa­nie­rungs­ar­bei­ten beschäf­tigt. Dabei stürz­te der Mann gegen 12 Uhr durch eine Eter­nit­plat­te und anschlie­ßend zwi­schen Gerüst und Dach­vor­sprung etwa sie­ben Meter in die Tie­fe.

Der 40-Jäh­ri­ge kam auf einem Pflas­ter­bo­den zum Lie­gen. Er wur­de unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und nach der Erst­ver­sor­gung mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber “Mar­tin 3” in das Kli­ni­kum Wels-Gries­kir­chen geflo­gen.