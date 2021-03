Aufbruch in die Zukunft an der BHAK Bad Ischl

Der geplan­te Prä­senz-Work­shop „Auf­bruch in die Zukunft“ unter der Lei­tung der Unter­neh­mens­be­ra­te­rin Julia Stöhr muss­te letz­ten Herbst coro­nabe­dingt abge­sagt wer­den. Mit den neu­en digi­ta­len Mög­lich­kei­ten konn­te die­ser nun online am 11. März erfolg­reich für die Klas­se der 5 AK und den Schwer­punkt „Girl-Power“ durch­ge­führt wer­den.

Mit der Fra­ge­stel­lung: „Was ist wich­tig? Wel­che Mög­lich­kei­ten und Per­spek­ti­ven haben wir in Zukunft?“, konn­ten 24 Schü­le­rIn­nen unter­schied­li­cher Schul­stu­fen zur Teil­nah­me moti­viert wer­den. Im Work­shop wur­de die Metho­de der Walt Dis­ney-Stra­te­gie vor­ge­stellt und in Online-Grup­pen­ar­bei­ten selbst aus­pro­biert. Die­se Metho­de ist eine effek­ti­ve Krea­ti­vi­täts­me­tho­de, um bei­spiels­wei­se Maß­nah­men zur Visi­ons­um­set­zung und Ziel­er­rei­chung zu fin­den. Wer die Kraft und die Fähig­keit besitzt, sich etwas zu erträu­men, hat auch die Kraft und die Fähig­kei­ten, die­sen Traum in Zukunft zu rea­li­sie­ren.

Die gesetz­ten Zie­le und Erwar­tun­gen der Teil­neh­me­rIn­nen, etwas Neu­es, das auch span­nend ist, zu ler­nen, etwas für die Zukunft mit­zu­neh­men und dabei Spaß zu haben, wur­den erreicht und mit einem posi­ti­ven Smi­ley-Feed­back für die Vor­tra­gen­de gedankt. Seit letz­tem Herbst wird spe­zi­ell für Mäd­chen der frei­wil­li­ge Schwer­punkt „Girl-Power“ an der BHAK und Pra­xis­schu­le Bad Ischl ange­bo­ten. Orga­ni­sa­to­rin­nen für die­ses Pro­jekt sind Gud­run Sotz-Hol­lin­ger, Chris­ti­ne Leit­ner und Son­ja Lenz, die sich einig sind, dass „ein gutes, sta­bi­les Netz­werk ein Erfolgs­fak­tor in der Wirt­schaft ist“ und somit beson­de­re For­ma­te, wie die­sen Online-Work­shop mit Pra­xis­in­hal­ten, ihren Schü­le­rIn­nen anbie­ten.

Foto: HAK Bad Ischl