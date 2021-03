Aus Langeweile: 12-Jähriger steckte Toilette in Brand

Nach der Brand­stif­tung ver­gan­ge­nen Mitt­woch in einer öffent­li­chen Toi­let­te in der Gmund­ner Innen­stadt, hat die Poli­zei den Ver­ur­sa­cher aus­ge­forscht. Als Motiv nann­te der 12-jäh­ri­ge Täter Lan­ge­wei­le.

Nach umfang­rei­chen Erhe­bun­gen von Beam­ten der städ­ti­schen Sicher­heits­wa­che Gmun­den und der Poli­zei­in­spek­ti­on Gmun­den konn­te ein Zwölf­jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den als Täter aus­ge­forscht wer­den.

Lan­ge­wei­le als Motiv

Der Jugend­li­che wur­de am 9. März 2021 gegen 17 Uhr unmit­tel­bar vor der Bege­hung einer wei­te­ren Tat am Tat­ort ertappt und zu den Straf­ta­ten befragt. Dabei gestand er sämt­li­che Sach­be­schä­di­gun­gen, die seit 3. März 2021 in der öffent­li­chen Toi­let­ten­an­la­ge in Gmun­den began­gen wur­den. Als Motiv nann­te er Lan­ge­wei­le.

Info: Poli­zei OÖ / Fotos: FF Gmun­den