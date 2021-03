Badminton POLISH International U17

Am Wochen­en­de vom 19.3.2021–21.3.2021 nahm Sarah Dlapka (Uni­on Ohls­dorf) an den Polish Inter­na­tio­nal U17 in Bie­run teil. Nach der Ein­be­ru­fung ins Öster­rei­chi­sche Bad­min­ton-Jugend­na­tio­nal­team war dies das ers­te ganz gro­ße Tur­nier auf inter­na­tio­na­ler Büh­ne. Die Auf­re­gung und Vor­freu­de war natür­lich rie­sen­groß, noch dazu auf­grund der lan­gen pan­de­mie­be­ding­ten Tur­nier­ab­sti­nenz, dem­entspre­chend streng waren natür­lich auch die Auf­la­gen wäh­rend des Tur­niers.

Sarah konn­te auf dem inter­na­tio­na­len Par­kett im Mixed-Bewerb mit ihrem Wie­ner Part­ner nach 2 Sie­gen bis ins Ach­tel­fi­na­le vor­drin­gen, dort war aber lei­der gegen eine star­ke ukrai­ni­sche Paa­rung Schluss. Im Damen­ein­zel war lei­der gleich im ers­ten Spiel End­sta­ti­on, auch im Damen­dop­pel, Sarahs Lieb­lings­dis­zi­plin, gab es eine denk­bar knap­pe Nie­der­la­ge 20:22 im Ent­schei­dungs­satz. Trotz­dem eine tol­le inter­na­tio­na­le Erfah­rung für Sarah, gera­de in die­ser schwie­ri­gen Zeit.

„Mit mei­nen Spie­len war ich eigent­lich sehr zufrie­den, nur im Dop­pel wäre sicher mehr mög­lich gewe­sen. Auf jeden Fall habe ich viel an Erfah­rung mit­neh­men kön­nen“, so Sarah nach ihrer Rück­rei­se.

Bericht: Sepp Ret­schit­zeg­ger – Sek­ti­ons­lei­ter Uni­on Ohls­dorf Bad­min­ton

Foto: Anja Rum­pold