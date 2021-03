Caritas-Lerncafé wurde zum Escape Room

Anläss­lich des Öster­rei­chi­schen Vor­le­se­tags am Don­ners­tag, 18. März, spiel­ten die Kin­der und Jugend­li­chen im Cari­tas-Lern­ca­fé Vöck­la­bruck „Escape the Room“. Lern­ca­fé-Lei­te­rin Chris­ti­ne Schön las eine Kri­mi­nal­ge­schich­te vor, bei der es für die Kin­der ver­schie­de­ne Rät­sel zu lösen galt. Unter­stützt wur­den die jun­gen Rät­sel­ra­ter von Ehren­amt­li­chen, die sonst regel­mä­ßig die Kin­der beim Ler­nen hel­fen.

Seit kur­zem wird im Lern­ca­fé Vöck­la­bruck wie­der vor Ort in Klein­grup­pen gelernt und Haus­übung gemacht – unter Ein­hal­tung der Coro­na-Sicher­heits­maß­nah­men. Ins­ge­samt zehn Ehren­amt­li­che unter­stüt­zen im Lern­ca­fé die 26 Kin­der und Jugend­li­chen, damit sie die Pflicht­schu­le posi­tiv abschlie­ßen kön­nen. Die Kin­der stam­men aus sozi­al benach­tei­lig­ten Fami­li­en und bekom­men so eine bes­se­re beruf­li­che Per­spek­ti­ve. Gera­de in der Coro­na-Pan­de­mie sind die Lern­ca­fés, die zum Teil spen­den­fi­nan­ziert sind, eine unver­zicht­ba­re Stüt­ze für die Kin­der gewor­den, damit sie im Lern­stoff nicht zurück­blei­ben.

„Wenn der gere­gel­te Schul­be­trieb nicht statt­fin­det, die Kin­der einen Teil der Schul­auf­ga­ben allei­ne Zuhau­se bewäl­ti­gen müs­sen und die Eltern aus ver­schie­de­nen Grün­den nicht hel­fen kön­nen, sind wir gefor­der­ter denn je. Dabei braucht es viel Krea­ti­vi­tät und Geduld, auch aus der Fer­ne moti­vie­ren zu kön­nen“, bedankt sich Cari­tas-Mit­ar­bei­te­rin Chris­ti­ne Schön für das Enga­ge­ment der Ehren­amt­li­chen.

Weil für ein erfolg­rei­ches Ler­nen auch eine posi­ti­ve Atmo­sphä­re wich­tig ist, kommt im Lern­ca­fé natür­lich auch der Spaß nicht zu kurz. Am Öster­rei­chi­schen Vor­le­se­tag muss­ten die Kin­der in eine Rol­le mit einer beson­de­ren „Super­kraft“ schlüp­fen und ver­schie­de­ne Rät­sel in der vor­ge­le­se­nen Kri­mi­nal­ge­schich­te lösen. Es galt Bild­fol­gen, Kom­bi­na­ti­ons­auf­ga­ben, For­men­rei­hen und Rei­me zu kna­cken. „Dem Alter ent­spre­chend haben wir Geschich­ten mit unter­schied­li­chen Schwie­rig­keits­grad vor­ge­le­sen. Die Auga­ben konn­ten ium­mer nur gemein­sam gelöst wer­den, weil immer alle indi­vi­du­el­len Super­kräf­te der Teil­neh­me­rIn­nen gefragt waren“, erklärt Lern­ca­fé-Lei­te­rin Chris­ti­ne Schön.

Foto: Cari­tas