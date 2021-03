Chance auf Aufstiegs Play Off für Ohlsdorfs Badmintonspieler

Mit einer etwas unglück­li­chen 3:5 Nie­der­la­ge gegen WBH Wien wur­de lei­der die Tabel­len­füh­rung abge­ge­ben. Die sehr zahl­rei­chen Fans zu Hau­se am Live­stream konn­te span­nen­de und hoch­klas­si­ge Spie­le ver­fol­gen. So konn­te Micha­el Schaus­ber­ger in sei­nem Ein­zel im drit­ten Satz zwei Match­bäl­le abweh­ren und die Par­tie noch gewin­nen. Unglück­lich, weil sich Jana Haas im Damen­dop­pel am Knie ver­letz­te und nur mehr ein­ge­schränkt wei­ter­spie­len konn­te. Aus dem glei­chen Grund ging auch das Mix­dop­pel ver­lo­ren. Ein Unent­schie­den wäre auf jeden Fall mög­lich gewe­sen.

Die Ohls­dor­fer Bad­min­ton­spie­ler lie­gen nun punk­te­gleich mit ATS Graz, mit jedoch bes­se­rem Spiel­ver­hält­nis, auf Rang zwei. Das Spiel gegen die Gra­zer fin­det am 27. März in Graz statt, wobei ein Unent­schie­den für die Ohls­dor­fer schon rei­chen wür­de, um an den Auf­stiegs­spie­len zur ers­ten Bun­des­li­ga teil­neh­men zu kön­nen.

Foto: Wal­ter Klopf