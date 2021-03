Drei Powerfrauen — ein Kunstgenuss im Atelier

Tref­fen­der kann man das „Ate­lier am Markt“ am alten Markt­platz in Gmun­den nicht bezeich­nen. Eine Sym­bio­se aus ver­schie­de­nen Kunst­rich­tun­gen bezau­bert den Besu­cher beim Betre­ten des Kunst­rau­mes und ver­setzt ihn gleich in Stau­nen.

Da wäre die Male­rin Chris­ti­ne PAHL, die mit Pin­sel und Far­be ihr Gefühl auf Lein­wand bringt. Sie selbst beschreibt sich so: „Ganz schlicht und ein­fach, Male­rei ist mei­ne Spra­che!“. Wer Chris­ti­ne PAHL kennt kann dem nur zustim­men.

Stein und Holz bringt die Bild­haue­rin Clau­dia EICHEN­AU­ER in Form und schwärmt von Ihrer Kunst­rich­tung: „Ich arbei­te mit Freu­de und Ach­tung an jedem Stein, der auf mei­nem Weg liegt. Jeder Stein erzählt eine Geschich­te, die es gilt her­vor zu holen!“. Dem ist beim Betrach­ten der Kunst­wer­ke von Clau­dia EICHEN­AU­ER nichts mehr hin­zu­zu­fü­gen.

Ganz anders wie­der die Restau­ra­to­rin Rena­te OBER­MAYR-AIGNER, die „Altes“ wie­der in neu­em Glanz erstrah­len und auf­le­ben lässt erklärt dazu: „Nach dem Zitat von Marie Ebner-Eschen­bach „Wenn der Kunst kein Tem­pel mehr offen steht, flüch­tet sie in die Werk­statt“. Mein Bei­trag zur Nach­hal­tig­keit, der Charme anti­ker Möbel fas­zi­niert mich seit mei­ner Jugend!“. Das Ergeb­nis der Arbei­ten von Rena­te OBER­MAYR-AIGNER spricht Bän­de.

Um in den Genuss des Ken­nen­ler­nen und Betrach­ten der Kunst­schät­ze zu kom­men, ist das Ate­lier Diens­tag, Frei­tag und Sams­tag von 10:00 bis 12:00 Uhr und nach Ter­min­ver­ein­ba­rung per Tele­fon oder E‑Mail jeder­zeit geöff­net. Besu­chen Sie auch die Home­page unter www.atelierammarkt.at und erfah­ren Sie vie­le wei­te­re Details und Kon­takt­da­ten.

Bereits am 19. bis 20.3.2021 besteht beim Floh­markt Kunst & Mode für die Nach­hal­tig­keit die Mög­lich­keit, die­se drei aus­ser­ge­wöhn­li­chen Frau­en per­sön­lich ken­nen zu ler­nen und das eine oder ande­re Schnäpp­chen zu erwer­ben. Natür­lich wer­den sowohl im Ate­lier und auch bei Schön­wet­ter am Markt­platz alle Coro­na Rege­lun­gen wie Abstand, FFP2 Mas­ke etc. beneb­le ein­ge­hal­ten. Geöff­net täg­lich von 10:00 bis 17:00 Uhr!

Eine Woche spä­ter fin­det von 26.3. bis 28.3.2021 ein Oster­markt mit der Por­trät­zeich­ne­rin Anne­ma­rie REI­NITZ­HU­BER im Ate­lier am Markt statt. Die Ein­nah­men aus dem Ver­kauf der Por­träts wer­den für einen guten Zweck ver­wen­det.

Ein Besuch lohnt sich auf alle Fäl­le und lässt sich mit einem Bum­mel in der Bezirks­stadt Gmun­den wun­der­bar ver­bin­den.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTO­PRESS