Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B151

Ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall ereig­ne­te sich am 26. März 2021 gegen 14 Uhr im Gemein­de­ge­biet von Len­zing auf der B 151 der Atter­see Stra­ße zur Kreu­zung mit der Neu­brun­ner Stra­ße.

Eine 75-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck fuhr mit einer 83-Jäh­ri­gen am Bei­fah­rer­sitz mit ihrem Pkw auf der B 151 von Len­zing Rich­tung See­wal­chen. Zeit­gleich lenk­te ein 80-Jäh­ri­ger sei­nen Pkw von der Neu­brun­ner­stra­ße kom­mend nach links in die B 151 ein. In die­sem Bereich kam es zur Kol­li­si­on der bei­den Fahr­zeu­ge, die auf den von See­wal­chen nach Len­zing füh­ren­den Fahr­strei­fen geschleu­dert wur­den. Die bei­den Frau­en, die sich durch die Kol­li­si­on unbe­stimm­ten Gra­des ver­letz­ten, muss­ten in das Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert wer­den. Der 83-Jäh­ri­ge wur­de mit schwe­ren Ver­let­zung in das Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert.

Quel­le: Poli­zei OÖ