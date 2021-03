Ein Kreuzweg in Stationen

Nach­dem das letz­te Sta­ti­ons­an­ge­bot des „Got­tes­dienst to go“ in der evan­ge­li­schen Kir­che in Gmun­den so gut ange­nom­men wur­de, gibt es nun eine neue Akti­on zum Erle­ben und Beschau­en.

Auf dem gesam­ten Gelän­de ver­teilt sind sie­ben Sta­tio­nen auf­ge­baut unter dem Titel „Kreuz­weg“. Wir befin­den uns mit­ten in der Pas­si­ons­zeit und die inhalt­li­chen Schwer­punk­te der letz­ten Momen­te im Leben Jesu Chris­ti wer­den auf ver­schie­de­ne Art und Wei­se auf­ge­grif­fen und bear­bei­tet.

Es wird ein­ge­la­den über Tex­te nach­zu­den­ken, sich mit den eige­nen Belas­tun­gen im Leben aus­ein­an­der­zu­set­zen, sich über Vor­ur­tei­le Gedan­ken zu machen oder auch ein­fach nur jeman­den zu fin­den, der einem hilft eine ganz prak­ti­sche Last zu tra­gen. Bis Ostern bleibt der Kreuz­weg ste­hen und lädt zur Ein­kehr ein. Dafür wird auch täg­lich die Kir­che zwi­schen 11 und 18 Uhr geöff­net.

Foto: pri­vat