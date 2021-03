Finale im PARA EISHOCKEY AUSTRIA

Am Sonn­tag den 28.3.2021 wur­de die Staats­meis­ter­schaft im PARA EIS­HO­CKEY AUS­TRIA in der Eis­hal­le Gmunden/OÖ mit dem Final­tur­nier der bes­ten drei Mann­schaf­ten been­det. Zu Gast in der Eis­hal­le der RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS Gmun­den waren der HV War­ri­ors aus St. Pöl­ten, HV Stei­ri­sche Pan­ther Graz und der HV Carin­thi­an Stee­lers Kla­gen­furt. Sie spiel­ten in einem Drei­er­tur­nier den Meis­ter­ti­tel aus.

Wie kam es zu die­ser doch gro­ßen Über­ra­schung im Eis­ho­ckey­sport in der Eis­hal­le Gmun­den. Der Lei­ter im öster­rei­chi­schen PARA EIS­HO­CKEY Mar­tin KOG­LER war auf der Suche nach einer geeig­ne­ten Eis­hal­le zur Aus­tra­gung des Fina­les in der Staats­meis­ter­schaft auf neu­tra­len Boden. KOG­LER ist die Eis­hal­le Gmun­den in guter Erin­ne­rung und wand­te sich an den Obmann des hie­si­gen Eis­ho­ckey­ver­ei­nes RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS Tho­mas SCHATZL und schil­der­te sein Anlie­gen. Nach Klä­rung mit der Stadt­ge­mein­de Gmun­den konn­te eine Zusa­ge für das Abschluss­tur­nier am 28.3.2021 gemacht wer­den. Eis­zeit, Zeit­neh­mung, Kabi­nen etc. wur­den per­fekt orga­ni­siert und so konn­te heu­te das Tur­nier ohne Zwi­schen­fäl­le abge­hal­ten wer­den.

Zum aport­li­chen Ver­lauf:

Im ers­ten Spiel tra­fen die War­ri­ers aus St. Pöl­ten auf die Pan­thers aus Graz. Das ers­te Drit­tel ver­lief sehr aus­ge­gli­chen, Micha­el Sau­er von Graz konn­te aber mit einem per­fek­ten Kon­ter das ein­zi­ge Tor in die­sem Abschnitt zum 0:1 Pau­sen­stand für Graz erzie­len. Nach 3/4 des zwei­ten Drit­tels gelang den War­ri­ors der viel­um­ju­bel­te Aus­gleich zum 1:1 durch Den­nis Wliszc­zak. Doch die Freu­de währ­te nur kurz, eine knap­pe Minu­te spä­ter stell­te wie­der­um Micha­el Sau­er die neu­er­li­che Gra­zer Füh­rung her. Mit 1:2 für Graz ging es in das letz­te Drit­tel, auch hier war das Spiel aus­ge­gli­chen, St. Pöl­ten gelang aber kein Tref­fer mehr, womit die Gra­zer als Sie­ger vom Eis gin­gen.

Im zwei­ten Spiel traf der Liga­do­mi­na­tor Carin­thi­an Stee­lers aus Kla­gen­furt auf die Gra­zer Cracks. Die Kärnt­ner zeig­ten sofort ihre Klas­se und domi­nier­ten die Par­tie von Anbe­ginn an. Bereits in der drit­ten Minu­te stell­ten sie mit 2 Tref­fern auf 2:0, nach dem ers­ten Drit­tel hieß es 5:0 für die Stee­lers, Wer­ner Wink­ler gelang dabei ein lupen­rei­ner Hat­trick mit den ers­ten drei Toren. Im zwei­ten Drit­tel folg­ten 3 wei­te­re Tore, im Schluss­drit­tel kamen die Gra­zer durch einen per­fek­ten Kon­ter von Micha­el Sau­er zum Ehren­tref­fer. Am Ende gewan­nen die Stee­lers die­se Par­tie mit 1:9, San­dro Kale­ga­ris mit 5 Tref­fern und Wer­ner Wink­ler mit 3 Toren waren die erfolg­reichs­ten Schüt­zen.

Im letz­ten Spiel des Tages tra­fen die Stee­lers dann auf die War­ri­ers aus St. Pöl­ten. Auch hier waren die Kärn­ter ein­deu­tig über­le­gen und die War­ri­ers konn­ten nur bis zur 4 Minu­te ihren Kas­ten sau­ber hal­ten. Nach dem ers­ten Drit­tel führ­ten die Kärn­ter 2:0, im Mit­tel­ab­schnitt leg­ten sie 5 wei­te­re Tore nach. 3 Tore im letz­ten Drit­tel bedeu­te­ten einen End­stand von 10:0 für die Stee­lers, San­dro Kale­ga­ris war mit dies­mal 6 Toren wie­der­um der erfolg­reichs­te Spie­ler.

Mit den bei­den deut­li­chen Sie­gen sicher­ten sich die Carin­thi­an Stee­lers den Meis­ter­ti­tel vor den Stei­ri­schen Pan­thern und den HV War­ri­ors aus St. Pöl­ten. Mit der Sie­ger­eh­rung im Ten­nis­cen­ter Gmun­den wur­de die Sai­son 2020/2021 im PARA EIS­HO­CKEY AUS­TRIA erfolg­reich been­tet. Gra­tu­la­ti­on nach Kärn­ten zum Meis­ter­ti­tel!

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTO­PRESS