Grüne Gmunden: “Toskana Hotel: Das dürfen wir jetzt nicht vermasseln!”

Das geplan­te Hotel im Land­schloss Orth bie­te eine gro­ße Chan­ce für den Kon­fe­renz­tou­ris­mus und für Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen. Zukunfts­ori­en­tiert poche das Pro­jekt­team auf ein kli­ma­freund­li­ches Hotel, nun sei die Stadt­ge­mein­de Gmun­den am Ball, mei­nen die Grü­nen.

„Die Erwe­ckung des Gmund­ner Kon­gress­zen­trums aus dem Dorn­rös­chen­schlaf mit Hil­fe eines Hotels ist für Gmun­den eine Chan­ce, die genutzt wer­den muss“, sagt Uli Feicht­in­ger, Bür­ger­meis­ter­kan­di­da­tin der Grü­nen Gmun­den. Die­ses Hotel ist nicht nur für den Som­mer- und Advent-Tou­ris­mus attrak­tiv, son­dern posi­tio­niert sich als Ganz­jah­res­de­sti­na­ti­on.

„Das prä­sen­tier­te Pro­jekt ist in Abstim­mung mit Denk­mal­schutz und Land­schafts­pla­nung ent­stan­den und fügt sich gut in das ein­zig­ar­ti­ge Ensem­ble der Halb­in­sel Tos­ka­na“, erklärt Uli Feicht­in­ger. „Daher gibt es für den Stand­ort und den Plan des Hotels ein kla­res JA von Sei­ten der Grü­nen Gmun­den.“

Das Pro­jekt­team betont, dass mit dem Hotel ein wich­ti­ger Bei­trag zum Errei­chen der Kli­ma­schutz-Zie­le geleis­tet wer­den

soll – pas­send zum Stand­ort Kli­ma­bünd­nis­ge­mein­de Gmun­den. Jedoch zeigt der vor­lie­gen­de Plan auf dem Are­al zwi­schen dem bestehen­den Tos­ka­na Park­platz und dem Wart­gra­ben einen gro­ßen Park­platz mit 265 Abstell­plät­zen.

„Park­mög­lich­kei­ten sind not­wen­dig, aber müs­sen es gleich so vie­le Stell­plät­ze sein? Will man sich tat­säch­lich auf Gäs­te kon­zen­trie­ren, die mit dem Auto kom­men und für noch mehr Ver­kehr in und rund um Gmun­den sor­gen?“ ist Peter Grund­nig von den Grü­nen Gmun­den besorgt. „Noch dazu wird für die­sen Park­platz ein Natur­bio­top geop­fert. Das hat nichts mit Kli­ma­schutz zu tun.“

„Die Stadt­po­li­tik ist nun am Ball, gemäß dem Kli­ma­pakt zukunfts­ori­en­tier­te Rah­men­be­din­gun­gen zu schaf­fen“, betont Uli Feicht­in­ger. Die Grü­nen Gmun­den for­dern daher zum Bau des Hotels

Erhalt des dort bestehen­den Bio­tops durch eine maß­geb­li­che Ver­klei­ne­rung des geplan­ten Park­plat­zes und Nut­zung bestehen­der Park­flä­chen bzw. Ver­le­gung des Park­rau­mes

eine umwelt- und kli­ma­freund­li­che Gestal­tung der not­wen­di­gen Stell­flä­chen, die das Flair des Tos­ka­na-Parks wei­ter­tra­gen: natur­na­he Aus­füh­rung ohne Boden­ver­sie­ge­lung, natür­li­che Beschat­tung durch den Erhalt gro­ßer Bäu­me, geeig­ne­te Über­da­chung mit Pho­to­vol­ta­ik-Anla­gen, …

ein rasches Kon­zept für die Anbin­dung des Hotels an den öffent­li­chen Ver­kehr, damit öster­rei­chi­sche und inter­na­tio­na­le Gäs­te bequem anrei­sen kön­nen – in Abstim­mung mit den bereits ange­lau­fe­nen Akti­vi­tä­ten der Kul­tur­haupt­stadt

die offen­si­ve Posi­tio­nie­rung von Gmun­den als kli­ma­freund­li­che Tou­ris­mus-Stadt. mit ent­spre­chen­den Anrei­zen für kli­ma­freund­li­ches Ver­hal­ten z.B. bei der Anrei­se mit dem Zug

„In Zei­ten, wo Green Events boo­men, gilt es, die­se tol­le Chan­ce eines wahr­lich kli­ma­freund­li­chen Hotels zu nut­zen“, posi­tio­niert sich Bür­ger­meis­ter­kan­di­da­tin Uli Feicht­in­ger. „Das dür­fen wir jetzt nicht ver­mas­seln! Um die Umset­zung im Sin­ne der Gmund­ner Bevöl­ke­rung und des Kli­ma­pak­tes sicher­zu­stel­len, müs­sen die­se wich­ti­gen Punk­te recht­zei­tig vor Abschluss der Behör­den­ver­fah­ren geklärt sein.“