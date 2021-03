Grünes Licht für Hotelprojekt auf Toscana-Halbinsel

Wichtige Schritte für die derzeit bedeutendsten Bauprojekte in Gmunden

See­vier­tel: Ver­ga­be­freie Ver­wer­tung bis Anfang Mai 2021

Das Stadt­ent­wick­lungs­pro­jekt für ein neu­es See­vier­tel am Traun­see­ufer im Stadt­zen­trum von Gmun­den hat bekannt­lich Ende 2020 einen Rück­schlag hin­neh­men müs­sen. Das Lan­des­ver­wal­tungs­ge­richt hat­te es nach einem for­mal­ju­ris­ti­schen Ein­spruch gestoppt.

Die Hür­de ist genom­men, das Ver­fah­ren läuft wie­der. Das Ver­wer­tungs­kon­zept ist in den ent­schei­den­den Punk­ten so abge­än­dert wor­den, dass kei­ne Aus­schrei­bungs­pflicht mehr besteht, son­dern ein ande­res Ver­fah­ren abläuft, eine soge­nann­te ver­ga­be­freie Ver­wer­tung.

Am Bebau­ungs­kon­zept – Hotel am See­ufer, Woh­nun­gen und Dienst­leis­tungs­be­trie­be – und an den Bedin­gun­gen hat sich nichts geän­dert. Die Bewer­ber aus dem alten Ver­fah­ren sind ein­ge­la­den wor­den, sich auch im neu­en Ver­fah­ren zu bewer­ben.

Der Gmund­ner Rechts­an­walt Dr. Karl Bergtha­ler – er lei­tet den Rechts­aus­schuss des Gemein­de­ra­tes – und die renom­mier­te Wie­ner Kanz­lei FWP wickeln das Ver­fah­ren ab. Es soll Anfang Mai mit dem Ver­trags­ab­schluss erle­digt sein.

Stadt will Kar­me­li­tin­nen-Klos­ter­gar­ten kau­fen und Nah­erho­lungs­park schaf­fen

Die Stadt­ge­mein­de Gmun­den hat erfah­ren, dass der Orden der Kar­me­li­tin­nen den Klos­ter­gar­ten des Gmund­ner Kar­mels ver­kau­fen möch­te, ein 5.354 m2 gro­ßes Grund­stück, das im Nord­wes­ten an das „See­vier­tel“ angrenzt.

Alle Frak­tio­nen sind sich dar­in einig, dass die­ses inner­städ­ti­sche Juwel von der Kom­mu­ne gekauft und für die Bevöl­ke­rung als Nah­erho­lungs­flä­che geöff­net wer­den soll. Die Stadt ist mit dem Recht­ver­tre­ter des Ordens bereits in Ver­hand­lun­gen über den Kauf ein­ge­tre­ten.

Die Gemein­de­po­li­tik spricht sich ein­stim­mig gegen ein Bau­pro­jekt auf die­sem his­to­risch bedeut­sa­men Are­al aus, auf dem allei­ne schon die berühm­te „Muschel-Gruft“ der Kar­me­li­tin­nen Denk­mal­cha­rak­ter besitzt. Auch der Gmund­ner Muse­al­ver­ein ist genau die­ser Ansicht.

Denk­mal­amt und Gestal­tungs­bei­rat geben grü­nes Licht für Hotel­pro­jekt auf Tos­ca­na-Halb­in­sel

Ges­tern, Mon­tag, hat der Gmund­ner Gestal­tungs­bei­rat unter dem Vor­sitz von Archi­tekt DI Chris­toph Karl grü­nes Licht für das Hotel-Pro­jekt im und neben dem his­to­ri­schen Land­schloss Ort auf der Tos­ka­na-Halb­in­sel gege­ben. Ent­schei­dend war dafür auch das Ein­ver­ständ­nis des Bun­des­denk­mal­am­tes, mit dem vie­le Details erör­tert und defi­niert wer­den muss­ten. Das Denk­mal­amt wird die Errich­tung auch wei­ter­hin beglei­ten.

Die Pla­nung kann und wird nun­mehr Ende März offi­zi­ell ein­ge­reicht wer­den. Das neue Hotel wird über 153 Zim­mer, davon 61 im Land­schloss, ver­fü­gen. Der Schul­trakt der frü­he­ren Forst­li­chen Aus­bil­dungs­stät­te wird einem Hotel-Zubau wei­chen, in des­sen Kel­ler­ge­schoß eine aus­ge­dehn­te Well­ness-Zone ein­ge­rich­tet ist. Am See­ufer vor der Ort­er­brü­cke ist ein Swim­ming­pool geplant, der über einen unter­ir­di­schen Gang mit dem Hotel ver­bun­den ist. Das Natur­schutz­ge­biet Orter Bucht bleibt ent­ge­gen allen Gerüch­ten unver­än­dert erhal­ten. Auch der angren­zen­de Tos­ca­na-Park bleibt ohne jede Ein­schrän­kung öffent­lich zugäng­lich.

Quel­le: Stadt­amt Gmun­den