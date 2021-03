Jonas Promberger verlässt zu Saisonende die SPG muki Ebensee

Noch ist die lau­fen­de Meis­ter­schaft nicht zu Ende, doch das Trans­fer­ka­rus­sell dreht sich bereits auf Hoch­tou­ren. In Eben­see kommt es dabei zu einer bedeut­sa­men Wach­ab­lö­se.

Der 19-jäh­ri­ge Hee­res­sport­ler Jonas Prom­ber­ger wech­selt in der kom­men­den Sai­son zur SPG Linz, die sich im Obe­ren Play-Off der 1. Bun­des­li­ga mit den öster­rei­chi­schen Top-Teams matcht. Prom­ber­ger möch­te sei­nen nächs­ten Ent­wick­lungs­schritt machen, in der Pro­fi-Liga Fuß fas­sen und auch inter­na­tio­na­le Ein­sät­ze bestrei­ten. „Wann, wenn nicht jetzt?“, so der Eben­seer, dem die­se Ent­schei­dung nicht leicht gefal­len ist. Seit 2009 stand er ins­ge­samt 29mal auf dem Podest bei Öster­rei­chi­schen Nach­wuchs­meis­ter­schaf­ten und ver­trat Öster­reich 5mal bei Jugend Euro­pa­meis­ter­schaf­ten.

Sei­nen Platz im A‑Team wird mit Lukas Stü­ger (16 J.) ein wei­te­res Talent aus der Eben­seer Nach­wuchs­schmie­de ein­neh­men. Der amtie­ren­de U 21-Lan­des­meis­ter hat mit dem Tsche­chen Ivan Kara­bec einen Paralym­pic-Sie­ger an sei­ner Sei­te, der dem neu­en, jun­gen Team Halt geben soll. Ben­ja­min Gir­lin­ger, der mit sei­nen 12 Jah­ren zu den größ­ten Nach­wuchs­hoff­nun­gen Öster­reichs zählt, kom­plet­tiert das neu­for­mier­te Team.

Um die Youngs­ters nicht zu über­for­dern, haben die Ver­eins­ver­ant­wort­li­chen den frei­wil­li­gen Rück­zug des A‑Teams in die 2. Bun­des­li­ga beschlos­sen. „Damit sol­len die Roh­dia­man­ten den Fein­schliff bekom­men und Jonas wün­schen wir viel Erfolg bei sei­ner neu­en Auf­ga­be“, erklärt Sek­ti­ons­lei­ter Her­bert Ried­ler.

Die SPG muki Eben­see möch­te in den letz­ten bei­den Begeg­nun­gen gegen Kuchl am kom­men­den Sams­tag daheim und am Kar­sams­tag gegen St. Urban (Kärn­ten) aus­wärts den vier­ten Tabel­len­rang im Unte­ren Play Off der 1. Bun­des­li­ga absi­chern. Für die nächs­te Sai­son hof­fen die Bal­l­akro­ba­ten vom Traun­see wie­der auf die Mög­lich­keit, ihr Kön­nen den Zuschau­ern prä­sen­tie­ren zu kön­nen.

Foto: pri­vat