Junges Wohnen“ statt Schule

Vor­schlä­ge der Grü­nen für die Nach­nut­zung des Are­als der Pes­ta­loz­zi­schu­le

Mit Beginn des neu­en Schul­jah­res zieht die Pes­ta­loz­zi­schu­le in den neu­en Schul­cam­pus an der Hat­schek-Stra­ße. Die Stadt wird die dann „ver­wais­te“ Lie­gen­schaft mit einer Gesamt­flä­che von 7.560 m² an einen gemein­nüt­zi­gen Wohn­bau­trä­ger ver­äu­ßern. Nach Ansicht der Grü­nen sol­len dort geför­der­te Miet­woh­nun­gen in einem Mehr-Genera­tio­nen-Pro­jekt errich­tet wer­den. Dar­un­ter auch das Ange­bot „Jun­gen Woh­nens“, also Start­woh­nun­gen für Jun­ge Erwach­se­ne. Auch Gemein­schafts­flä­chen soll es geben. Eine wei­te­re Opti­on ist auch, eine Pra­xis für All­ge­mein­me­di­zin anzu­sie­deln.

„Wir begrü­ßen, dass hier nicht offen aus­ge­schrie­ben und nach Höchst­bie­ter­prin­zip ver­ge­ben wird“, so Stadt­rä­tin Son­ja Pick­hardt-Kröp­fel. Bekannt­lich haben ÖVP und FPÖ die­se von den Grü­nen hef­tig kri­ti­sier­te Vari­an­te beim Ver­kauf der Lie­gen­schaft „Alte Lan­des­mu­sik­schu­le“ an der Bahn­hof­stra­ße gewählt. Mit der Fol­ge, dass die Lie­gen­schaft vom neu­en pri­va­ten Besit­zer abge­sperrt wur­de, damit Park­plät­ze für Bahn­pend­ler ver­lo­ren gin­gen und seit Jah­ren dort nichts pas­siert.

Foto: pri­vat