Kasermandl Laufen 2021

Mit aus­ge­zeich­ne­ten Leis­tun­gen sorg­ten die Läu­fe­rin­nen des Eis­lauf­ver­eins beim letz­ten Wett­kampf der Sai­son, dem tra­di­tio­nel­len Kaser­man­dl Lau­fen in Inns­bruck, für einen sehr erfreu­li­chen Sai­son­ab­schluss.

Seli­na Berg­an­ski (17) aus Alt­müns­ter ist in die Alter­klas­se Advan­ce Novices B auf­ge­stie­gen iund konn­te bei ihrem drit­ten Bewerb in die­ser Sai­son mit einer feh­ler­frei­en Kür den drit­ten Sieg erlau­fen. Mit per­sön­li­cher Best­leis­tung von 42,24 Punk­ten ver­pass­te sie um 0,03 Punk­te lei­der ganz knapp den Auf­stieg in die Junio­ren­klas­se.

Anna Födin­ger (12) aus Gmun­den erziel­te in der Grup­pe Inter­me­dia­te Novices A mit sicher gelan­de­ten Sprün­gen und guten Pirou­et­ten und gesamt 26,83 Punk­ten ihre per­sön­li­che Best­leis­tung.

In der 27 Star­te­rin­nen gro­ßen Alters­klas­se Basic Novices A konn­ten alle drei Gmund­ner Mäd­chen mit schö­nen Pro­gram­men über­zeu­gen. Marie Födin­ger (10) zeig­te die gan­ze Sai­son über kon­stant gute Leis­tun­gen und plat­zier­te sich mit erneu­ter Best­leis­tung wie­der in den Top Ten. Leo­no­re Hes­sen­ber­ger (11) lan­de­te mit einer sau­ber und aus­drucks­voll gelau­fe­nen Kür im Mit­tel­feld, knapp gefolgt von Valie­rie Frau­scher (10), die mit sicht­ba­rer Freu­de am Lau­fen und viel Aus­strah­lung her­vor­stach.

Schö­ne Fort­schrit­te zeig­ten auch die “Neu­lin­ge”, die sich im 23 Läu­fe­rin­nen gro­ßen Star­ter­feld im Mit­tel­feld plat­zie­ren konnten.Allen vor­an Marie Mit­ter­bau­er (7) mit ihrer ent­zü­cken­den Cats-Kür, knapp gefolgt von Zaya Rum­plmayr (8), die sich läu­fe­risch stark ver­bes­sert hat, und Nel­ly Hag­mair (9), die mit sicht­ba­rer Freu­de am Lau­fen über­zeug­te. Auch Chris­ti­na Gstett­ner (7) konn­te ihre Trai­nings­leis­tung abru­fen und Punk­te­best­leis­tung erzie­len.

Foto von Marie Födin­ger: Luca Tone­gut­ti