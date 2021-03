Kindergartenausbau in Laakirchen beschlossen

Der Aus­bau und die Sanie­rung des Kin­der­gar­tens Laa­kir­chen wur­de in der letz­ten Gemein­de­rats­sit­zung ein­stim­mig beschlos­sen. Dafür wer­den ins­ge­samt über 3 Mil­lio­nen Euro inves­tiert, wobei bis zu einer Mil­li­on aus dem För­der­topf der Gemein­de­mil­li­ar­de des Bun­des aus­ge­schöpft wird.

Nach einer Bedarfs­er­he­bung durch die Bil­dungs­di­rek­ti­on des Lan­des Ober­ös­ter­reich und dem Grund­satz­be­schluss des Gemein­de­ra­tes kann die Detail­pla­nung des neu­en Kin­der­gar­tens in Laa­kir­chen vor­an­schrei­ten. Der bis­her 3gruppige Pfarr­kin­der­gar­ten wird von der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen über­nom­men und um drei Kin­der­gar­ten­grup­pen und zwei Krab­bel­stu­ben­grup­pen erwei­tert. „Wir freu­en uns über den Aus­bau der Betreu­ungs­ein­rich­tung für unse­re kleins­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. So kön­nen wir vie­len wei­te­ren Eltern einen Kin­der­gar­ten- und Krab­bel­stu­ben­platz anbie­ten, die ihn benö­ti­gen“, so Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger.

Für die Pla­nung des Kin­der­gar­tens konn­te mit Prof. Mag. Arch. Ing. Georg Hoch­leit­ner ein hei­mi­scher Archi­tekt gewon­nen wer­den. „Herr Hoch­leit­ner ist Laa­kirch­ner und kennt die Gege­ben­hei­ten gut. Das spart Zeit, die wir drin­gend brau­chen, um die Vor­rau­set­zun­gen für die För­der­mil­li­on des Bun­des zu erfül­len. Unse­re Vor­ga­ben sind eine Errich­tung in Nied­rigst­ener­gie­bau­wei­se, was eine Her­aus­for­de­rung dar­stellt und ein Bau­start bereits 2021“, so der Bür­ger­meis­ter.

Um die Kin­der wäh­rend der Bau­zeit gut unter­zu­brin­gen, wird in der ehe­ma­li­gen HS Nord ein ent­spre­chen­des Pro­vi­so­ri­um ein­ge­rich­tet, das nach den Som­mer­fe­ri­en pünkt­lich zum neu­en Kin­der­gar­ten­jahr 2021 bezo­gen wird.

Auch die Infra­struk­tur rund um den Kin­der­gar­ten wird berück­sich­tigt. So wird ein Kon­zept für die Ver­kehrs­si­tua­ti­on und die Park­plät­ze ent­wi­ckelt.

