Stern & Haf­ferl-Bah­nen wer­den noch attrak­ti­ver

In der OÖ. Land­tags­sit­zung vom 11. März 2021 wur­de ein wei­te­res Inves­ti­ti­ons-Paket für die Attrak­ti­vie­rung des Regio­nal- und Nah­ver­kehrs in Ober­ös­ter­reich beschlos­sen. Gemein­sam stel­len Bund und Land 80 Mil­lio­nen Euro zur Ver­fü­gung, um den Schie­nen­ver­kehr auf den Pri­vat­bahn­stre­cken der Fir­ma Stern & Haf­ferl noch attrak­ti­ver zu machen. Seit vie­len Jahr­zehn­ten – eigent­lich seit über 100 Jah­ren – ist Stern & Haf­ferl ein ver­läss­li­cher Part­ner im öffent­li­chen Per­so­nen- Nah- u. Regio­nal­ver­kehr. Auf den vier betrof­fe­nen Stre­cken – der Lilo, der Lokal­bahn Lam­bach Vorch­dorf, der Stadt­re­gio­tram Gmun­den und der Atter­see­bahn – wer­den mit die­sem 5‑jährigen „Mit­tel­fris­ti­gen Inves­ti­ti­ons Pro­gramm“ (MIP) eini­ge sehr wich­ti­ge Pro­jek­te umge­setzt. „Der öffent­li­che Ver­kehr ist für uns von größ­ter Bedeu­tung – mit den Mil­lio­nen-Zuschüs­sen set­zen wir hier erneut ein kla­res Zei­chen“, stel­len Lan­des­haupt­mann Tho­mas Stel­zer und LAbg. Rudolf Raf­fels­ber­ger ein­hel­lig fest.

Sicher­heit, Bar­rie­re­frei­heit und „Park & Ride“

Viel Geld fließt bei allen 4 Bah­nen in den Bereich der Sicher­heit. Aus­ge­baut wird der tech­ni­sche Kreu­zungs­schutz der Eisen­bahn­kreu­zun­gen der vor allem die Ver­kehrs­teil­neh­mer des Indi­vi­du­al­ver­kehrs schützt. Ver­bes­se­rung erfah­ren auch die jewei­li­gen Zug­leit­sys­te­me. Inves­ti­tio­nen in Erneue­rung und Instand­hal­tung von Ober­bau, Unter­bau, Brü­cken, Hal­te­stel­len, elek­tri­schen Anla­gen und Siche­rungs­an­la­gen erhö­hen die Sicher­heit aller Ver­kehrs­teil­neh­mer und tra­gen dazu bei, dass die Fahr­zei­ten ver­kürzt wer­den kön­nen. Beson­ders wich­tig und ein wesent­li­cher Teil die­ses Invest-Pro­gramms ist die Erwei­te­rung des dyna­mi­sches Fahr­gast­in­for­ma­ti­ons­sys­tems an den Hal­te­stel­len. Größt­mög­li­cher Über­blick und Infor­ma­ti­on für die Fahr­gäs­te ste­hen im Mit­tel­punkt. Beson­ders wich­tig sind die Errich­tung der geplan­ten „Park & Ride“-Anlagen und die Umset­zung von Ver­bes­se­run­gen beim The­ma Bar­rie­re­frei­heit. „Ich bin froh, dass unser Antrag ein­stim­mig beschlos­sen wur­de“, freut sich der OÖVP-Ver­kehrs­spre­cher LAbg. Raf­fels­ber­ger.

Im Detail sind fol­gen­de Schwer­punk­te vor­ge­se­hen:

Bei der Lin­zer Lokal­bahn wird der Bahn­hof Alko­ven umge­baut und in die­sem Zuge neue bar­rie­re­freie Bahn­stei­ge errich­tet. Auch die Park & Ride Anla­ge wird erwei­tert. Ähn­li­ches ist bei den Hal­te­stel­len Dörn­bach-Hit­zing, Straß­ham-Schö­ne­ring und Fra­ham vor­ge­se­hen.

Bei der Traun­see­tram kommt es am Bahn­hof Engel­hof zum Neu­bau der Bahn­hofs­hal­le mit einem wit­te­rungs­ge­schütz­ten War­te­be­reich, was spe­zi­ell für die Fahr­gäs­te eine deut­li­che Ver­bes­se­rung bringt. In Kirch­ham wird eine Betriebs­aus­wei­che mit bar­rie­re­frei­em Mit­tel­bahn­steig errich­tet. Das ist not­wen­dig damit man künf­tig die Fahr­plä­ne bzw. die Tak­tung ver­bes­sern kann. In bei­den Hal­te­stel­len wird auch eine Park & Ride und Bike & Ride Anla­ge errich­tet.

Bei der Lokal­bahn Lam­bach-Vorch­dorf soll die Betriebs­aus­wei­che Köss­l­wang mit einem bar­rie­re­frei­em Mit­tel­bahn­steig neu gebaut wer­den. Dadurch kön­nen ent­schei­den­de Ver­bes­se­run­gen im Fahr­plan zu den Anschluss­zü­gen der ÖBB in Lam­bach und auch zur Traun­see­tram erreicht wer­den. Auch hier wird eine Park & Ride und Bike & Ride Anla­ge rea­li­siert.

Bei der Lokal­bahn Vöck­la­markt-Atter­see soll unter ande­rem das Unter­werk Thern inkl. einer neu­en bar­rie­re­frei­en Hal­te­stel­le neu errich­tet wer­den. Am Bahn­hof Wals­berg kommt die Erneue­rung der Betriebs­aus­wei­che mit bar­rie­re­frei­em Mit­tel­bahn­steig. Bei der Hal­te­stel­le Atter­see Neu­ho­fen wird eben­falls in bar­rie­re­freie Ein­rich­tun­gen inves­tiert. Zusätz­lich kom­men Park & Ride Anla­gen zur Umset­zung.

Groß­teil geht ins Salz­kam­mer­gut

Mit den Inves­ti­tio­nen in die Traun­see-Tram und den Lokal­bah­nen Vorch­dorf-Lam­bach und Vöck­la­markt-Atter­see geht ein Groß­teil der Inves­ti­tio­nen ins Salz­kam­mer­gut „Das ist wich­tig für die Men­schen in unse­rer Regi­on“, so OÖVP-Salz­kam­mer­gut-Obmann LAbg. Raf­fels­ber­ger, der auch fest­hält, dass die­se Ver­bes­se­run­gen natür­lich für die Tou­ris­mus­wirt­schaft gro­ße Bedeu­tung haben. „Wir stie­gern dadurch die Wert­schöp­fung in der Regi­on, sichern Arbeits­plät­ze im Mit­tel­stand, schaf­fen einen Mehr­wert für Ein­hei­mi­sche und Gäs­te und schüt­zen nicht zuletzt auch die Umwelt“, so Raf­fels­ber­ger abschlie­ßend.

Foto: pri­vat