Polizisten wurden zu Lebensrettern

Am 17. März 2021 gegen 14 Uhr wur­de die Bezirks­ver­kehrs­strei­fe Schwa­nen­stadt auf eine leb­lo­se Per­son auf­merk­sam gemacht, die in einer Wie­se in der Gemein­de Atter­see lag. Die Poli­zis­ten bega­ben sich umge­hend zu der leb­lo­sen Per­son und konn­ten bei dem älte­ren Mann weder Atmung noch einen Herz­schlag fest­stel­len.

Wie­der­be­le­bung erfolg­reich

Die Poli­zis­ten began­nen sofort mit der Wie­der­be­le­bung des 94-Jäh­ri­gen und ver­stän­dig­ten die Ret­tung. Nach ca. 3–4 Minu­ten kam der Mann wie­der zu sich und muss­te sich mehr­mals über­ge­ben. Der Mann wur­de von der Ret­tung in das Salz­kam­mer­gut­kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht.