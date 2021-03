Rotes Kreuz Sommerakademie 2021

Vor­ankün­di­gung: Ret­tungs­sa­ni­tä­ter­kurs

Der Kurs beginnt am 12. Juli 2021 (8 Uhr) an der Bezirks­stel­le Gmun­den. Der Theo­rie­un­ter­richt (100 Stun­den inkl. Übun­gen) erfolgt geblockt beim Roten Kreuz in Gmun­den. Die Pra­xis (160 Stun­den) kann an den jewei­li­gen Orts­stel­len absol­viert wer­den.

Anmel­dung bis spä­tes­tens 30. Juni!

Die kom­mis­sio­nel­le Ret­tungs­sa­ni­tä­ter­prü­fung wird nach Abschluss der Pra­xis abge­legt. Die­ser Ter­min wird recht­zei­tig bekannt gege­ben.

Aus­künf­te: Tel. 07612/ 65093 oder per Mail: gm-office@o.roteskreuz.at