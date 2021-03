Sand für Eure Sandkisten — ÖAAB Sandkistenaktion

Zusam­men­ar­beit ÖVP Alt­müns­ter-Traun­kir­chen

Die ÖVP Alt­müns­ter star­tet gemein­sam mit der ÖVP Traun­kir­chen und in Zusam­men­ar­beit mit der Fir­ma ASA­MER eine Sand­kis­ten­ak­ti­on. Alle, die sich mel­den, bekom­men für Ihre pri­va­ten Sand­kis­ten kos­ten­lo­sen Sand gelie­fert. Die Bestel­lung kann unter der Num­mer 0680 2164813 tele­fo­nisch oder per Whats­App bis zum 7. April 2021 getä­tigt wer­den. Ger­ne wer­den Bestel­lun­gen auch per E‑Mail unter office@oevp-altmuenster.at ent­ge­gen­ge­nom­men.

Die Aus­lie­fe­rung erfolgt in einer gemein­sa­men Akti­on der Traun­kirch­ner und Alt­müns­te­r­er am 10. April 2021. „Mit­tels Trak­tor und Anhän­ger wer­den wir den Sand zustel­len und auch selbst in die Sand­kis­ten schau­feln. Gera­de in die­ser schwie­ri­gen Zeit ist es uns ein Anlie­gen für unse­re Klei­nen da zu sein.“, erklärt Vize­bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer aus Alt­müns­ter.

„Es freut mich, dass wir die­se Akti­on gemein­sam durch­füh­ren. Die Idee dazu kam von unse­ren Alt­müns­te­r­er Freun­den, da machen wir natür­lich ger­ne mit und packen an!“, freut sich Bür­ger­meis­ter Chris­toph Schragl aus Traun­kir­chen.

Die zwei ÖVP Orts­grup­pen Alt­müns­ter und Traun­kir­chen wer­den künf­tig noch mehr zusam­men­ar­bei­ten. Vie­le gemein­sa­me The­men ste­hen auf der Agen­da, die die ÖVP­ler für ihre Gemein­den umset­zen und gemein­sam vor­an­trei­ben möch­ten.

„Zusam­men­ar­beit ist uns wich­tig. Sowohl in der Gemein­de, als auch mit unse­ren Nach­barn. Mit den Traun­kirch­nern ver­bin­det uns eine lan­ge Freund­schaft, die wir wei­ter aus­bau­en möch­ten. Die Sand­kis­ten-Akti­on ist eine ers­te gemein­sam Akti­on, die wir für die Kin­der in unse­ren Gemein­den machen. Wir hof­fen, dass sich die Kin­der über den Sand freu­en und im Früh­jahr bereits an der fri­schen Luft spie­len.“, so die Alt­müns­te­r­er ÖVP-Obfrau und Natio­nal­rats­ab­ge­ord­ne­te Bet­ti­na Zopf.

Foto: pri­vat