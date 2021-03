Schwerer Verkehrsunfall in Gschwandt

Ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall zwi­schen zwei Autos hat sich am spä­ten Frei­tag­nach­mit­tag in einem Kreu­zungs­be­reich in Gschwandt ereig­net.

Der Unfall pas­sier­te im Kreu­zungs­be­reich Krana­beth mit Mai­er­hof im Gemein­de­ge­biet von Gschwandt. Aus bis­her unbe­kann­ter Ursa­che kol­li­dier­ten zwei Fahr­zeu­ge und wur­den nach dem Zusam­men­prall in ein angren­zen­des Feld geschleu­dert. Zwei Feu­er­weh­ren, Ret­tungs­dienst, Not­arzt und die Poli­zei stan­den im Ein­satz. Die Feu­er­wehr unter­stütz­te das Abschlepp­un­ter­neh­men bei der Ber­gung der Unfall­fahr­zeu­ge. Der Kreu­zungs­be­reich war rund ein­ein­halb Stun­den für den Ver­kehr gesperrt.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lau­ber