Unfall im Kreuzungsbereich

Am 9. März 2021 gegen 18:15 Uhr fuhr ein 49-jäh­ri­ger Mann auf der Dr. Anton-Bruck­ner-Stra­ße in Fahrt­rich­tung B1. An der Kreu­zung mit der B1 Lin­zer Stra­ße bog er auf die­se in Fahrt­rich­tung Att­nang ein. Zur sel­ben Zeit fuhr eine 56-Jäh­ri­ge auf der B1 in Fahrt­rich­tung Timel­kam. Im Kreu­zungs­be­reich kam es zur Kol­li­si­on.

Bei Kol­li­si­on Rich­tung Gegen­ver­kehr geschleu­dert

Durch den Anprall wur­de das Auto der Frau in Rich­tung des Gegen­ver­kehrs geschleu­dert, wo die­ses anschlie­ßend zum Still­stand kam. Der 49-Jäh­ri­ge wur­de unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt. Die 56-Jäh­ri­ge blieb unver­letzt. Bei­de Len­ker wur­den mit der Ret­tung ins Kran­ken­haus Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert.

Quel­le: Poli­zei OÖ