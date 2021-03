Zeitungskasse geplündert — Zeugin rief Polizei

Drei Rumä­nen im Alter von 19 bzw. 20 Jah­ren ris­sen am 14. März 2021 gegen 17:30 Uhr in Schwa­nen­stadt eine im Gra­ben mon­tier­te Zei­tungs­kas­se von der Anbrin­gung und flüch­te­ten mit die­ser Rich­tung Bahn­hof. Am Weg dort­hin bra­chen sie die Kas­se auf, nah­men das Geld an sich und war­fen die Kas­se wie­der weg.

Die Täter wur­den dabei von einer auf­merk­sa­men Zeu­gin beob­ach­tet, die unver­züg­lich die Poli­zei ver­stän­dig­te. Die drei Täter wur­den dar­auf­hin am Bahn­hof Schwa­nen­stadt auf­ge­grif­fen und ange­zeigt, berich­tet die Poli­zei.