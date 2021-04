20 Millionen Bundes- und Landesgeld für Soleleitungsweg fixiert

LAbg Raf­fels­ber­ger: Regi­on kann die Sanie­rung jetzt rasch ange­hen

Seit über drei Jah­ren ist der Wan­der­weg ent­lang der Sole­lei­tung aus Sicher­heits­grün­den gesperrt. Schwie­ri­ge und teu­re Siche­rungs­ar­bei­ten an Fels­wän­den konn­ten aus finan­zi­el­len Grün­den nicht durch­ge­führt wer­den und haben bis jetzt ver­hin­dert, dass die­ser über 40 km lan­ge Wan­der­weg durch­gän­gig begeh­bar ist. „Nun aber gibt es Geld vom Bund und vom Land“, freut sich LAbg. Rudolf Raf­fels­ber­ger (VP) über die kürz­lich erfolg­te Fixie­rung von 20 Mil­lio­nen Euro, durch die das flä­chen­wirt­schaft­li­che Pro­jekt Bann­wald-Hall­statt, mit dem der Sole­lei­tungs­weg in die­sem Bereich ent­spre­chend geschützt wer­den kann. „Die­se Chan­ce dür­fen wir uns nicht ent­ge­hen las­sen“ sagt der ÖVP-Ver­kehrs­spre­cher im oö. Land­tag und freut sich, dass die­ses Geld fürs Inne­re Salz­kam­mer­gut gesi­chert ist.

Fünf Gemein­den ins Boot holen

Damit sind die grö­ße­ren Hür­den besei­tigt und die Siche­rung und Sanie­rung des belieb­ten Wan­der­we­ges ent­lang der „ältes­ten akti­ven Pipe­line der Welt“ kann begin­nen. Von Hall­statt über Bad Goi­sern nach Bad Ischl bis Eben­see führt der Weg, an den über den „Salz­al­pen­steig“ auch Ober­traun ange­bun­den ist. „Wir hof­fen nun, dass auch die fünf Anlie­ger­ge­mein­den in das Pro­jekt ein­stei­gen und aktiv an der Sanie­rung mit­ar­bei­ten“, lädt Raf­fels­ber­ger die Bür­ger­meis­ter ein, die­ses wich­ti­ge Vor­ha­ben aktiv zu beglei­ten.

Wan­der­pa­ra­dies für Salz­kam­mer­gut-Fami­li­en

„Der Sole­lei­tungs­weg kann bald wie­der zum Fami­li­en­wan­der-Para­dies des Inne­ren Salz­kam­mer­guts wer­den – spe­zi­ell für die Ein­hei­mi­schen ist es wich­tig, so ein Ange­bot in der nähe­ren Umge­bung vor­zu­fin­den“, stel­len sich Alfred Schil­cher (Ober­traun), Ingrid Sturm und Tho­mas Lahn­stei­ner (Eben­see), Hans­jörg Peer (Bad Goi­sern) und voll hin­ter das Vor­ha­ben. Sie wer­den in ihren Gemein­den mit Nach­druck auf die Wich­tig­keit die­ses Pro­jekts hin­wei­sen und eine Betei­li­gung der Gemein­den for­dern. „Die Beschil­de­rung die­ses Natur­ju­wels war eines der ers­ten Regio­nal­ent­wick­lungs­pro­jek­te beim EU-Betritt von über 25 Jah­ren“, erin­nern die ÖVP-Gemein­de­rä­te, „Es braucht wie­der das glei­che gemein­de­über­grei­fen­de Bekennt­nis zum Sole­weg wie damals“, drän­gen Raf­fels­ber­ger und sei­ne Freun­de auf eine raschen Schul­ter­schluss der Gemein­den im inne­ren Salz­kam­mer­gut.

Foto: ÖVP Salz­kam­mer­gut