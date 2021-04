3x Gold für Feuerwehrjugend Atzbach

Die Umfang­rei­che Aus­bil­dung und Vor­be­rei­tung auf das Jugend­feu­er­wehr­leis­tungs­ab­zei­chen in Gold wur­de von drei Mit­glie­dern der Atz­ba­cher Jugend­grup­pe erfolg­reich abge­schlos­sen. Gemein­sam mit wei­te­ren 83 Jung­feu­er­wehr­mit­glie­dern aus dem Bezirk Vöck­la­bruck stell­ten sie sich der Prü­fung.

Die Feu­er­wehr Atz­bach gra­tu­liert Mah­lin­ger Han­na, Stach Ania und Thal­ler Phil­ip zum Leis­tungs­ab­zei­chen in GOLD! Dan­ke da sie trotz der wid­ri­gen Umstän­de in der Vor­be­rei­tung und bei der Prü­fung mit Eifer dabei waren! Dan­ke auch an die Kame­ra­den die die Aus­bil­dung über­nom­men und ihre Frei­zeit dafür zur Ver­fü­gung gestellt haben!

Foto: pri­vat