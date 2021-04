A waschechte Gmundnerin im indischen Ashram

Bachelorette in Yoga Therapie – Eine Gmundner Studentin geht ihren Weg

„Was machst du nach der Matu­ra?“, „Du wirst doch bestimmt stu­die­ren, oder?“, „Ziehst du nach Wien oder Linz?“ “Stan­dard Fra­gen“, die so vie­le von uns Jugend­li­chen sehr gut ken­nen…. „Ja. Ich zie­he nach Wien und wer­de an der Haupt-Uni stu­die­ren…“ mei­ne dama­li­ge Ant­wort. Aber dann ist alles anders gekom­men. Jetzt sit­ze ich hier in Indi­en, in mei­nem Cam­pus bzw Ashram wo ich den Bache­lor in Yoga The­ra­pie mache und schmunz­le über die dama­li­gen Plä­ne.

Nach­dem ich mit 18 Jah­ren, direkt nach der Matu­ra allei­ne auf Welt­rei­se gezo­gen bin, hat sich die­se Main­stream Schie­ne der Zukunfts­pla­nung für mich als nicht mehr stim­mig ange­fühlt. Nach einem zwei­mo­na­ti­gen Auf­ent­halt in Indi­en, wo ich unter ande­rem eine Yoga-Leh­re­rin­nen Aus­bil­dung gemacht hat­te, ist mir klar gewor­den, dass es mein Herz ganz wo anders hin­zieht. Somit habe ich jeg­li­che Plä­ne los­ge­las­sen und bin inner­halb von einem Monat nach Indi­en gezo­gen, um den Bache­lor in Yoga The­ra­pie zu machen. Mit jun­gen 19 Jah­ren. Und obwohl ich genau hier­her gehö­re — das ganz klar spü­re, dass ich hier mei­nen Her­zens­weg gehe, ‑wäre es gelo­gen, zu behaup­ten, dass es ein leich­ter Weg (gewe­sen) ist. Es fühlt sich nicht nur so an, als wür­de ich hier auf einer ande­ren Welt leben, son­dern es ist tat­säch­lich alles anders. Sogar die Toi­let­te.

Ich habe mich durch Situa­tio­nen gekämpft, mir so eini­ges erar­bei­tet, auf­ge­baut und mich inten­siv und kon­stant ver­sucht (auch jetzt noch) anzu­pas­sen, sowie so eini­ges ein­fach zu akzep­tie­ren. Als ich ange­kom­men bin, habe ich hier nicht ein­mal eine Matrat­ze gehabt. Im Lau­fe der Zeit sind Läu­se, Trink­was­ser­pro­ble­me, Aus­rei­se­schwie­rig­kei­ten auf­ge­taucht.

Sprach­bar­rie­ren, Heim­weh, kul­tu­rel­le Miss­ver­ständ­nis­se, … Die Lis­te ist lang. Sehr lang. Nein, ein­fach ist mein aus­ge­wähl­ter Weg auf kei­nen Fall. Aber das Bes­te, das ich mei­ner Ansicht nach jemals für mich ent­schie­den habe. Das Stu­di­um ent­spricht mir so sehr, dass ich sogar in Kauf neh­me, dass der Bache­lor in Yoga The­ra­pie in Öster­reich nicht offi­zi­ell aner­kannt wird. Auch wenn es nicht immer der bequems­te Weg ist dem Her­zen zu fol­gen, ist es so erfül­lend, dass auf jeden Fall genug Kraft vor­han­den ist. Des­halb wün­sche ich uns allen mehr und mehr auf die eige­ne Intui­ti­on zu hören.

Ich stu­die­re nicht nur aus Büchern. Ich lebe mein Stu­di­um. Hier legen sie einen sehr gro­ßen Wert auf prak­ti­sche Erfah­rung. Es geht nicht nur dar­um, eine gewis­se Anzahl an Vor­le­sun­gen zu besu­chen und sobald man den Hör­saal ver­lässt, zu tun was man/frau will. Es ist essen­ti­ell den Inhalt zu er/leben und umzu­set­zen. Wir essen dem­entspre­chend. Wir haben einen ange­pass­ten Tages­plan. Wir wachen um 4:30 auf, um unse­re yogi­sche Pra­xis vor Son­nen­auf­gang durch­zu­füh­ren. Wir haben jeden Tag Ver­samm­lun­gen, um gemein­sam zu medi­tie­ren, zu sin­gen und Gemein­schaft zu leben. Wir sind meis­tens von vor Son­nen­auf­gang bis etwa sie­ben Uhr abends ein­ge­teilt. Ich gehe durch­schnitt­lich um halb neun oder neun Uhr schla­fen. Es läuft hier sehr strikt ab. Der Cam­pus ist ein ein­ge­grenz­ter Bereich, ohne schrift­li­cher Bean­tra­gung dür­fen wir ihn nicht ver­las­sen. Momen­tan spielt sich unser Leben voll und ganz hier an die­sem Ort ab. Alles was wir ler­nen, sol­len wir ver­kör­pern. So wie es doch eigent­lich sein soll­te, oder?

In einem Arti­kel zusam­men­zu­fas­sen, was ich hier mache und lebe ist nicht mög­lich. Aber ich möch­te hier­mit ein Zei­chen set­zen, dass es nicht nur die­se ein­ge­grenz­te Bla­se an Mög­lich­kei­ten gibt. Beson­ders heut­zu­ta­ge ste­hen uns so vie­le Türen offen. Es ist an der Zeit, dass jede/r sich selbst fragt, wo es eine/n hin­zieht. Was ist es, wofu­er du brennst? Was stellst du dir vor, wenn du an dei­nen gro­ßen Traum denkst? Ich lebe mei­nen Traum. Ich bin genau dort, wo ich gera­de sein soll. Und ich wün­sche jedem ein­zel­nen Men­schen von Her­zen, dass er/sie den eige­nen Weg sucht, anbahnt und geht!

Text: Ale­na Bit­ter­lich / Fotos: pri­vat