Aufwändige Bootsbergung am Traunsee

Die Was­ser­ret­tung Gmun­den führ­te am Sams­tag einen auf­wän­di­gen Ber­ge­ein­satz am Traun­see durch. Ein Segel­boot war gesun­ken und muss­te mit meh­re­ren Hebe­bal­lo­nen an die Ober­flä­che gebracht und anschlie­ßend an Land geschleppt wer­den.

Am Ein­satz waren ein ÖWR Ein­satz­tau­cher, 3 wei­te­re Tau­cher, sowie 2 Boots Mann­schaf­ten betei­ligt. Beson­de­rer Dank an die­ser Stelle,auch dem ASKÖ Gmun­den für die groß­ar­ti­ge Hil­fe, zur Ver­fü­gung stel­len der Räum­lich­kei­ten, sowie für die zusätz­li­che Aus­rüs­tung. Vie­len Dank an das gesam­te Team der ÖWR für den uner­müd­li­chen Ein­satz ohne dem die­se kom­ple­xe Ber­gung nicht mög­lich gewe­sen wäre.

Bericht & Fotos: ÖWR