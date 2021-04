Die Anti-Gen-Tes­tun­gen sind in der Covid 19-Pan­de­mie ein Schlüs­sel, das Infek­ti­ons­ge­sche­hen nicht nur per­ma­nent zu scree­nen, son­dern auch durch recht­zei­ti­ge Maß­nah­men ein­däm­men zu kön­nen. In der Gemein­de Traun­kir­chen soll nun der ers­te Pilot­ver­such für Tes­tun­gen unter Auf­sicht am Gemein­de­amt star­ten.

Gemein­sam mit dem Land Ober­ös­ter­reich wird die Gemein­de am Wald­Cam­pus Öster­reich (Forst­park 1, Traun­kir­chen) eine Test­stra­ße für die soge­nann­ten „Nasen­boh­rer-Tests“ anbie­ten. Der Vor­teil die­ser Tests ist, dass kein medi­zi­ni­sches Fach­per­so­nal benö­tigt wird. Die Tests wer­den selb­stän­dig unter Auf­sicht vor­ge­nom­men.

„Ich freue mich, dass wir gemein­sam mit dem Land Ober­ös­ter­reich die­sen Schritt gehen kön­nen. Die Gesprä­che mit LH-Stell­ver­tre­te­rin Chris­ti­ne Haber­lan­der zu die­sem The­ma waren rasch und effi­zi­ent und so kön­nen wir ab sofort ein zusätz­li­ches und sehr ein­fa­ches Testan­ge­bot in unse­rer Regi­on anbie­ten“, freut sich Bür­ger­meis­ter Chris­toph Schragl.

Selbst­test unkom­pli­ziert — Ergeb­nis nach 15 bis 30 Minu­ten

Der bei die­sem Pilot­pro­jekt ein­ge­setz­te Anti­gen­test hat zwei zen­tra­le Vor­tei­le: Der Tup­fer muss nur in den vor­de­ren Bereich der Nasen­höh­le ein­ge­führt wer­den und erfor­dert kei­nen Rachen­ab­strich, dadurch kann die­sen jeder unkom­pli­ziert selbst durch­füh­ren. Nach 15 bis 30 Minu­ten wird das Ergeb­nis sicht­bar. Wie auch ande­re Schnell­tests ist der Selbst­test ins­be­son­de­re dafür geeig­net, eine hohe Viren­last nach­zu­wei­sen. Das bedeu­tet wie­der­um, dass Per­so­nen, die hoch anste­ckend sind, rasch erkenn­bar sind.

Nega­ti­ver Selbst­test offi­zi­ell aner­kannt

Ein nega­ti­ver Selbst­test, der unter Auf­sicht vor­ge­nom­men wird, wird künf­tig auch offi­zi­ell aner­kannt sein, was vie­le Vor­tei­le bringt. Das Test­ergeb­nis wird den Getes­te­ten nach Bekannt­wer­den mit­ge­teilt bzw. bestä­tigt. Soll­te ein Test ein posi­ti­ves Ergeb­nis zei­gen, wer­den die ent­spre­chen­den Daten an die Bezirks­ver­wal­tungs­be­hör­de wei­ter­ge­lei­tet.

Die Test­zei­ten für Selbst­tests unter Auf­sicht am Wald­cam­pus in Traun­kir­chen sind bis auf wei­te­res jeweils:

Sams­tag, 07.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr

Mon­tag, 07.00 – 11.00 Uhr

Mitt­woch, 15.00 – 19 Uhr

Um eine Anmel­dung zur Tes­tung unter oesterreich-testet.at wird von Sei­ten der Gemein­de gebe­ten.

Foto: Land OÖ/Julian Engels­ber­ger