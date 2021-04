Eine Ausbildung mit Geschmack

Erfolg­rei­che Diplom-Som­me­lier-Aus­bil­dung mit Hans Stoll im WIFI Bad Ischl

Er ist ein Kul­tur­gut und ein Genuss­mit­tel, das ein beson­de­res Lebens­ge­fühl ver­mit­telt – der Wein. In der geho­be­nen Ess­kul­tur gilt eine kom­pe­ten­te Wein­be­ra­tung durch einen Som­me­lier als Schlüs­sel zum gas­tro­no­mi­schen Erfolg.

Hans Stoll, Vor­sit­zen­der der Prü­fungs­kom­mis­si­on der öster­rei­chi­schen Som­me­lier-Aus­bil­dung, lei­te­te im WIFI Bad Ischl einen Lehr­gang mit 168 Trai­nings­ein­hei­ten, der in inten­si­ven Trai­nings die Sen­so­rik der Teil­neh­me­rIn­nen ver­fei­ner­te und ihr Fach­wis­sen über die Wei­ne Öster­reichs und der Welt per­fek­tio­nier­te. Die Ver­mitt­lung von Kom­mu­ni­ka­ti­ons- und Per­sön­lich­keits­skills run­de­ten dabei die Aus­bil­dung ab.

Die Prü­fung der Som­me­lier-Aus­bil­dung hat es in sich: Sie teilt sich in einen schrift­li­chen Teil, einer Sen­so­rik­prü­fung (Blind­ver­kos­tung in Serie) und in einen münd­li­chen Teil, in dem eine Wein­prä­sen­ta­ti­on zu erfol­gen hat sowie dem Fach­ge­spräch „Gour­met­kun­de“. Hält der Absol­vent das Diplom in Hän­den, wird damit bestä­tigt, dass er die Ver­kos­tungs­tech­nik und die Wein­an­spra­che beherrscht und über Kennt­nis­se aller wich­ti­gen Wein­bau­re­gio­nen und deren Typi­zi­tä­ten ver­fügt.

Den coro­na-beding­ten Still­stand in der Gas­tro­no­mie nutz­ten 13 Teil­neh­me­rIn­nen um sich mit die­sem Lehr­gang mit Unter­stüt­zung durch das AMS höher zu qua­li­fi­zie­ren.

Foto: WIFI OÖ GmbH