Feuerwehr Jugendleistungsabzeichen in Gold

86 Jung­feu­er­wehr­mit­glie­der erwar­ben das Feu­er­wehr Jugend­leis­tungs­ab­zei­chen in Gold

Die Prü­fung für das Feu­er­wehr Jugend Leis­tungs­ab­zei­chen in Gold wur­de an zwei Prü­fungs­ta­gen mit den 16-jäh­ri­gen Jung­feu­er­mit­glie­dern, wel­che die Vor­aus­set­zun­gen erfüllt haben, durch­ge­führt. Alle Teil­neh­mer und Prü­fer muss­ten an bei­den Prü­fungs­ta­gen einen nega­ti­ven Anti­gen­test vor­le­gen. Die Prü­fun­gen wur­den unter Ein­hal­tung der gesetz­li­chen vor­ge­schrie­be­nen Coro­na Maß­nah­men durch­ge­führt. Mit die­ser Form der Prü­fungs- Moda­li­tät konn­te sicher­ge­stellt wer­den, dass nur Abschnitts­wei­se geprüft wur­de, und wir den der­zei­tig auf­er­leg­ten Regeln gerecht wur­den.

Am 17.04.2021 wur­den die Theo­re­ti­schen Sta­tio­nen in den jewei­li­gen Abschnit­ten Fran­ken­markt, Mond­see, Schwa­nen­stadt, Vöck­la­bruck und Atter­see durch die Ober­amts­wal­ter für die Jugend­ar­beit mit ihren Bewer­tern abge­prüft. Am 24.04.2021 wur­den im Feu­er­wehr­haus Att­nang die Prak­ti­schen Sta­tio­nen, Abschnitts­wei­se vom Ver­ant­wort­li­chen für Jugend­ar­beit Haupt­amts­wal­ter Andre­as Schind­lau­er mit sei­nen Bewer­tern des Bezir­kes abge­nom­men.

Alle 86 Jung­feu­er­wehr­mit­glie­der haben mit Bra­vour die Prü­fun­gen bestan­den. Es ist das höchs­te Leis­tungs­ab­zei­chen, wel­ches bei der Feu­er­wehr­ju­gend erreicht wer­den kann. Somit kön­nen die Jugend­li­chen sehr gut aus­ge­bil­det in den Aktiv­stand bei Ihren Feu­er­weh­ren wech­seln. Ein Dank gilt den Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren Redlham, Vöck­la­bruck, Fran­ken­markt, Strass im Atter­gau, Ober­wang und Att­nang für die Ver­fü­gung­stel­lung der Räum­lich­kei­ten in Ihren Feu­er­wehr­häu­sern.

Foto: BFK/August Thal­ham­mer