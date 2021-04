Für die 1. Bundesliga hat es leider noch nicht gereicht

Erst­mals in der Ver­eins­ge­schich­te hat­ten sich die Ohls­dor­fer Bad­min­to­nas­se zum Auf­stiegs-Play­off in Öster­reichs höchs­te Spiel­klas­se qua­li­fi­ziert, die OÖN berich­te­ten. Möd­ling, Feld­kirch und WBH Wien waren die Kon­kur­ren­ten um die zwei begehr­ten Plät­ze in der ers­ten Liga.

Per­so­nell trat man geschwächt an (Spit­zen­spie­le­rin Kathi Hoch­meir wur­de im Hin­blick auf ihre EM-Vor­be­rei­tung ver­lie­hen und Jana Haas fiel ver­let­zungs­be­dingt aus), dadurch kamen die talen­tier­ten Nach­wuchs­spie­le­rin­nen Kira und Sarah Dlapka zu ihren ers­ten Bun­des­li­ga­ein­sät­zen und lie­fer­ten dabei wei­te­re Talent­pro­ben ab.

Das Spiel gegen die Wie­ner war hart umkämpft, ging aber mit 3:5 lei­der ver­lo­ren. Gegen die star­ken Möd­lin­ger (mit zwei Natio­nal­spie­lern) setz­te es eine 1:7 Nie­der­la­ge. Beim letz­ten, unge­mein span­nen­den Spiel gegen die Vor­arl­ber­ger wäre ein Unent­schie­den greif­bar nahe gewe­sen, lei­der wur­den zwei Spie­le im drit­ten Satz denk­bar knapp ver­lo­ren.

Die Feld­kir­che­ner und die im Play­off unge­schla­ge­nen Möd­lin­ger sicher­ten sich somit die bei­den Bun­des­li­ga-Start­be­rech­ti­gun­gen 2021/22.

Für die nächs­te Sai­son sind die Ohls­dor­fer bereits jetzt hoch moti­viert, haben sie doch gese­hen, dass die Kluft nach oben nicht all­zu groß ist.

Zie­le für nächs­tes Jahr sind wei­ter­hin die inten­si­ve Nach­wuchs­ar­beit und natür­lich ein neu­er­li­cher Anlauf zur Errei­chung des Auf­stiegs-Play­off.

Foto: Wal­ter Klopf