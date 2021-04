Großmutter nach Balkoneinsturz in Lenzing verstorben

In Len­zing ist am Oster­mon­tag ein Bal­kon eines Hau­ses ein­ge­stürzt. Drei Frau­en und ein vier­jäh­ri­ger Bub wur­den dabei schwer ver­letzt. Die Groß­mutter erlag im Kran­ken­haus ihren Ver­let­zun­gen.

Wie die Poli­zei am Mon­tag­abend berich­te­te, befand sich eine 31-Jäh­ri­ge gemein­sam mit ihrem vier­jäh­ri­gen Sohn, der 55-jäh­ri­gen Groß­mutter und einer 54-jäh­ri­gen Besu­che­rin am Bal­kon, als die­ser plötz­lich abge­bro­chen ist und die vier Per­so­nen in die Tie­fe stürz­ten.

Die 55-jäh­ri­ge Groß­mutter des Buben wur­de mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin 3 mit lebens­ge­fähr­li­chen Ver­let­zun­gen ins Lin­zer Unfall­kran­ken­haus geflo­gen, wo sie laut Poli­zei gegen 23:00 Uhr ihren schwe­ren Ver­let­zun­gen erlag.

“Zur Ermitt­lung der Unfall­ur­sa­che wur­de sei­tens der Wel­ser Staats­an­walt­schaft ein Sach­ver­stän­di­ger beauf­tragt”, heißt es von der Poli­zei wei­ter.

Bild­quel­le: laumat.at / Mat­thi­as Lau­ber