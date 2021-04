Hurra wir dürfen wieder hoch hinaus

Die Freu­de der Klet­ter­kids des Alpen­ver­ein Laa­kir­chen war Rie­sen groß als es hieß: wir kön­nen wie­der mit dem Trai­ning in Grup­pen bis zehn Kids auf unse­rer tol­len Boul­der­an­la­ge in der Frei­zeit­an­la­ge Laa­kir­chen begin­nen. Die Moti­va­ti­on der jun­gen Klet­te­rer war auch am 22.4.2021 förm­lich zu spü­ren und jeder woll­te am liebs­ten gleich­zei­tig in die Klet­ter­wand.

Doch die bei­den erfah­re­nen Klet­ter­trai­ner wuss­ten die Kids zu brem­sen und brach­ten sie in die Rea­li­tät zurück. In Zwei­er­teams wur­de die Klet­ter­aus­rüs­tung ange­zo­gen, die Befes­ti­gung der Sei­le gegen­sei­tig über­prüft und dann jeweils die Siche­rung des Klet­te­rers abwech­selnd vor­ge­nom­men. Immer unter den stren­gen Bli­cken der Aus­bild­ner. Als Laie steht man mit Ehr­furcht vor der doch sehr hohen Klet­ter­wand und bewun­dert die bereits erlern­ten Klet­ter­küns­te der Kids. Die Klet­ter­wand kann in ver­schie­de­nen Schwie­rig­keits­gra­den erklom­men wer­den und ver­fügt auch für beson­ders gute Klet­te­rer über Über­hän­ge.

Soll­te Inter­es­se an einer Mit­glied­schaft bestehen, schaut ein­fach auf die Home­page des Alpen­ver­ein Laa­kir­chen unter www.alpenverein.at/laakirchen, wo auch Info‘s über den Alpen­ver­ein und eine even­tu­el­le Mit­glied­schaft zu fin­den sind.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTO­PRESS