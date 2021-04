Lions Jugendpreis 2021an Katharina Benisch

Beim erst­ma­lig auch in Öster­reich aus­ge­schrie­be­nen LIONS Youth Ambassa­dor Award 2021 hat sich das sozia­le und krea­ti­ve Enga­ge­ment von Katha­ri­na Benisch aus Bad Ischl mehr als aus­ge­zahlt. Sie erziel­te den her­vor­ra­gen­den drit­ten Platz! Bei 18 Ein­rei­chun­gen.

Mit Ihren Schul­freun­din­nen von der gan­zen 4 HLS b Klas­se in Eben­see hat­ten Sie über Wochen mit viel Lie­be schö­ne Gegen­stän­de gebas­telt und damit bis­her rund € 1300.- selbst erwirt­schaf­tet. Ver­kauft wur­de am Wochen­markt in Bad Ischl sowie im Freun­des- und Bekann­ten­kreis, um damit das „Haus der Hoff­nung“ in Arad, Rumä­ni­en zu unter­stüt­zen. Mit der Lei­te­rin des Wai­sen­hau­ses ist schon bespro­chen, die Spen­den für Reno­vie­rungs­ar­bei­ten und für drin­gend not­wen­di­ge Arzt­kos­ten zu ver­wen­den.

Aber damit nicht genug! Viel­mehr wird Katha­ri­na Benisch und Ihre Freun­din auch ein zwei­mo­na­ti­ges Sozi­al­prak­ti­kum von 31.05. bis 07.08. 2021 in die­sem Wai­sen­haus absol­vie­ren und die Spen­den — natür­lich auch den Gewinn von € 200.- vom Lions Distrikt Mit­te — per­sön­lich über­ge­ben; Mit wei­te­ren € 200.- hat sich der Lions Club Bad Ischl für das Pro­jekt ein­ge­stellt.

Der Bad Isch­ler LIONS Prä­si­den­ten, Prof. Fred­dy Rei­ma­ir wünscht Katha­ri­na Benisch und Ihrer Freun­din alles alles Gute und bedankt sich noch­ein­mal sehr herz­lich für die so wert­vol­le Teil­nah­me an die­sem sinn­stif­ten­den Sozi­al­pro­jekt in her­aus­for­dern­den Coro­na-Zei­ten. Bewun­derns­wert sind der Mut und das Enga­ge­ment der bei­den jun­gen Dame, die dafür eine jeweils zwei wöchi­ge Qua­ran­tä­ne vor Beginn und nach dem Prak­ti­kum in Kauf neh­men müs­sen.

Eine per­sön­li­che Ein­la­dung — zu einem authen­ti­schen Bericht — an Katha­ri­na Benisch von Ihrer Hil­fe und Ihren Erfah­run­gen im „Haus der Hof­fung“ wird der Prä­si­dent des Lions Club Bad Ischl ger­ne per­sön­lich aus­spre­chen!

Foto: pri­vat