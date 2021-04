Lisa KOLB wechselt zum deutschen Bundesligisten SC Freiburg

Ab der kom­men­den Sai­son 2021/22 geht die gebür­ti­ge Vöck­la­bru­cke­rin Lisa Kolb für den SC Frei­burg in der 1. deut­schen Frau­en-Bun­des­li­ga auf Tor­jagd. Eine lang­wie­ri­ge Ver­let­zung hat­te die jun­ge Goal­get­te­rin bis zum Früh­som­mer 2020 auf ihren Sta­tio­nen: U. Klein­mün­chen, SK Sturm Graz und USV Neu­leng­bach gequält, aber ab der Herbst­sai­son ging es mit der 19- jäh­ri­gen ÖFB-Stür­me­rin­nen-Hoff­nung nur mehr steil berg­auf.

Ihre „Knip­ser-Qua­li­tä­ten“ stellt sie aktu­ell mit 16 Toren in 11 Spie­len für den frü­he­ren Seri­en­sie­ger Neu­leng­bach in der Pla­net Pure Frau­en-Bun­des­li­ga ein­drucks­voll unter Beweis. Mit den bei­den Ein­sät­zen in der A- Natio­nal­mann­schaft gegen Frank­reich und Finn­land schaff­te die Edel­tech­ni­ke­rin auch ein gro­ßes „Zwi­schen­ziel“, zuvor traf sie bei ihren Auf­trit­ten in den ÖFB U17-und U19- Teams fast nach Belie­ben.

Zwei­te „Legio­nä­rin“ aus dem Bezirk Vöck­la­bruck

„Ich bin natür­lich sehr stolz und glück­lich, bei so einem gro­ßen Ver­ein wie dem SC Frei­burg unter­schrie­ben zu haben. Ich freue mich auf die sport­li­chen Auf­ga­ben in Frei­burg. Ich kann es kaum erwar­ten, die Mann­schaft und die Stadt bes­ser ken­nen­zu­ler­nen und mit dem Sport-Club den nächs­ten Schritt in mei­ner Kar­rie­re zu machen“, strahlt die Neo-„Legionärin“, die der Fran­ken­bur­ge­rin Lau­ra Wien­roi­ther (TSG 1899 Hof­fen­heim) als zwei­te „Gast­ar­bei­te­rin“ aus dem­sel­ben o.ö.Bezirk in der deut­schen Eli­te-Liga folgt.

Drit­te Öster­rei­che­rin beim SC Frei­burg

Vor Kolb stan­den bereits ihre ÖFB- Team­kol­le­gin­nen Lisa Makas (2015/16) und Vir­gi­nia Kirch­ber­ger (2018/2020) in der Elf aus dem Breis­gau, Kirch­ber­ger ver­lor mit der Mann­schaft aus Baden/Württemberg das Pokal­end­spiel 2018 gegen den VfL Wolfs­burg mit 0:1.

Foto: Her­bert Red­ham­mer