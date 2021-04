Mitarbeiter*innen testen Mitarbeiter*innen

Frei­wil­li­ge Rotkreuz-Rettungssanitäter*innen tes­ten wöchent­lich in den Betrie­ben ihre Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen und set­zen somit einen wich­ti­gen Schritt gegen etwai­ge Clus­ter­bil­dun­gen in Büros und Pro­duk­ti­ons­stät­ten.

„Der Nächs­te bit­te“, heißt es jeden Diens­tag und Don­ners­tag bei der Fir­ma Eter­nit in Vöck­la­bruck. Zu fest­ge­leg­ten Zei­ten kön­nen sich hier Mitarbeiter*innen aus Büro und Pro­duk­ti­on anmel­den, um sich ein­fach und rasch tes­ten zu las­sen. Höchs­tens fünf Minu­ten beträgt die War­te­zeit, das Test­ergeb­nis haben die Kolleg*innen schon 15 Minu­ten nach dem Test ganz bequem am Han­dy. Man­fred Lehrl, Mit­ar­bei­ter der Pro­duk­ti­on berich­tet, dass er nun direkt nach der Arbeit sei­nen Vater im Senio­ren­heim besu­chen kann. Eine Erleich­te­rung für ihn, gera­de nach­dem ein Besuch dort auf­grund der Coro­na-Maß­nah­men lan­ge gänz­lich unter­sagt war. Doch wie kommt es dazu, dass Eter­nit am eige­nen Stand­ort zwei­mal wöchent­lich tes­ten las­sen kann?

Test­ab­nah­men unter Kolleg*innen

Eter­nit hat Glück – denn mit Andrea Pret­te­rer und Lukas Rei­sin­ger kann Eter­nit zwei Mitarbeiter*innen auf­wei­sen, die in ihrer Frei­zeit als Ret­tungs­sa­ni­tä­ter bzw. –sani­tä­te­rin beim Roten Kreuz arbei­ten. Als die­se haben sie auch die Schu­lung für die Test­ab­nah­men durch­lau­fen und sich zudem bereit erklärt, in ihrer Arbeits­zeit die Tes­tun­gen durch­zu­füh­ren. Lukas Rei­sin­ger, 25 Jah­re, Trai­nee zum Eter­nit-Fach­ar­bei­ter und seit 2018 beim Roten Kreuz dazu: „Wir set­zen mit Test­ab­nah­men in unse­rem Betrieb einen ganz wich­ti­gen Schritt gegen die Pan­de­mie. Die­ses Tun ist sinn- und wir­kungs­voll, für uns war es sofort klar, dass wir hier hel­fen wol­len.“ Andrea Pret­te­rer, seit 1990 im Unter­neh­men und bereits seit über 35 Jah­ren beim Roten Kreuz, ergänzt: „Außer­dem hat es uns Eter­nit leicht gemacht: es wur­de ein Raum gefun­den, wo wir nicht immer­zu alles her- und wie­der weg­räu­men müs­sen, und sich ein Ein­bahn­sys­tem eta­blie­ren ließ. So haben wir schnell einen effi­zi­en­ten ‚Modus ope­ran­di‘ gefun­den.“

Wich­ti­ge Maß­nah­me gegen Clus­ter­bil­dun­gen

Clau­dia Pasch, Lei­te­rin „Human Resour­ces und Recht“ zeigt sich erleich­tert: „Für uns als pro­du­zie­ren­des Unter­neh­men ist es immens wich­tig, dass nicht gan­ze Abtei­lun­gen oder Schicht­grup­pen aus­fal­len. Dar­um sind wir froh, mit Hil­fe von Andrea Pret­te­rer und Lukas Rei­sin­ger zwei­mal wöchent­lich unse­re Mitarbeiter*innen tes­ten zu kön­nen. Und das Ange­bot wird sehr gut ange­nom­men. Die Test­ab­nah­men stei­gen, zur Zeit sind es zwi­schen 120 und 130 Test­ab­nah­men in der Woche. Und wir sind zuver­sicht­lich, dass das im Lauf der Zeit noch mehr wer­den.“

Die per­fek­te Win-Win-Situa­ti­on: Der Auf­wand lohnt sich für Unter­neh­men und Mitarbeiter*innen, und der Pan­de­mie wird auch noch Paro­li gebo­ten, dank der Dop­pel­rol­le, die den Frei­wil­li­gen des Roten Kreu­zes zuge­fal­len ist.

Foto: OÖRK/Scheuch