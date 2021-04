Radstern: Teilabschnitt Pferdeeisenbahn ‑Wanderweg fertig gestellt

Im Zuge der Rad­we­ge-Offen­si­ve „Rad­stern“, einer Ver­bes­se­rung des Rad­we­ge­netz in der Regi­on, wur­de nun ein wesent­li­ches Teil­stück fer­tig gestellt. Die ers­te Etap­pe, des mit inters­san­ten Schau­ta­feln bestück­ten The­men­wegs ent­lang der Pfer­de­e­si­en­bahn wur­de ver­legt und von dem bis­he­ri­gen Geh­weg in einen, der Norm ent­spre­chen­den, Rad- und Wan­der­weg ver­wan­delt.

Der bis­her geschot­ter­te Geh­weg wur­de auf Geh- und Rad­weg­brei­te, also 2,5 m, gebracht. Auf den 350 Metern zwi­schen dem Über­gang bei der „Kerschbau­mer Reib“ (Platt­form mit Kut­sche) und der Hoch­mül­ler­gas­se wur­de der Weg auf die ande­re Sei­te der Gelei­se der Traun­see­tram ver­legt. Ohne der Schie­nen­que­run­gen erhöht sich nun auch die Sicher­heit. Eben­so ein posi­ti­ver Neben­ef­fekt für die Anrai­ner: Das „Pfei­fen“ der Tram ist dort nun nicht mehr not­wen­dig.

„Rad­fah­ren ist in den letz­ten Jah­ren in und um Gmun­den zu einem Mobi­li­täts­boom gewor­den. Wir tra­gen dem Rech­nung und sor­gen, wo es nur immer geht, für bes­se­re Infra­struk­tur, auch für Fuß­gän­ger. Ein herz­li­ches Dan­ke­schön geht an alle Betei­lig­ten, deren Kom­pro­miss- und Hilfs­be­reit­schaft die­ses schwie­ri­ge ers­te Teil­stück über­haupt ermög­licht hat“, freut sich Ver­kehrs­stadt­rat Wolf­gang Sage­der.

Ermög­licht wur­de das wich­ti­ge Rad­weg­pro­jekt der Stadt Gmun­den durch einen Grund­stücks­tausch zwi­schen der Fami­lie Gra­fin­ger, vlg. „Moar im Wey­er“ und der Lokal­bahn Gmun­den – Vorch­dorf AG. Die Gesamt­kos­ten von 258.000 Euro trägt die Stadt­ge­mein­de, wobei Bund und Land För­der­mit­tel bereit­stel­len.

Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf: „Der geziel­te Aus­bau des Rad­weg­net­zes ist eine ganz wesent­li­che Facet­te in der Ver­kehrs- und Mobi­li­täts­po­li­tik sowie der kli­ma­freund­li­chen Ori­en­tie­rung der Stadt Gmun­den. Mit der Errich­tung des Pfer­de­ei­sen­bahn-Rad­we­ges haben wir einen wei­te­ren wich­ti­gen Akzent für die Gmund­ner Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, aber auch für unse­re zahl­rei­chen Urlaubs­gäs­te gesetzt. Die Stadt­po­li­tik wird die­sen ein­ge­schla­ge­nen Weg wei­ter kon­se­quent und beharr­lich fort­set­zen.“

„Mit die­sem Pro­jekt konn­ten wir einen klei­nen Bei­trag zum geplan­ten Aus­bau des Rad­stern leis­ten. Aktu­ell eig­net sich der neue Geh­weg her­vor­ra­gend für einen Spa­zier­gang – von der Hoch­mül­ler­gas­se direkt bis zu Lau­d­ach­see­stra­ße. Per­fekt auch in Kom­bi­na­ti­on z.B. mit einer Fahrt mit der Traun­see­tram“, so Ing. Gün­ter Neu­mann, Geschäfts­füh­rer von Stern & Haf­ferl Ver­kehr dazu.

Im End­aus­bau ist geplant, Rad­fah­rern und Fuß­gän­gern einen Weg anzu­bie­ten, der abseits der stark befah­re­nen Lan­des­stra­ße, land­schaft­lich reiz­vol­ler und mit weni­ger Höhen­me­tern ver­läuft.

www.stern-verkehr.at