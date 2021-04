Tierärzte müssen in ihren Gesellschaften das Sagen haben

FP- Bezirks­par­tei­ob­mann Ger­hard Kani­ak:

Hohe Ver­ant­wor­tung erfor­dert kla­re Rege­lung hin­sicht­lich der Mehr­heits­ver­hält­nis­se

„Tier­ärz­te erbrin­gen im Bereich des Tier­schut­zes, für die Qua­li­tät unse­rer Lebens­mit­tel, aber auch im Bereich der Seu­chen­be­kämp­fung groß­ar­ti­ge Leis­tun­gen“, so der frei­heit­li­che Gesund­heits­spre­cher und Bezirks­par­tei­ob­mann von Vöck­la­bruck, NAbg. Ger­hard Kani­ak anläss­lich der letz­ten Natio­nal­rats-Debat­te über ein neu­es Tier­ärz­te­ge­setz.

An der Regie­rungs­vor­la­ge gebe es einen gewich­ti­gen Kri­tik­punkt: „In den nun vor­ge­se­he­nen Tier­arzt­ge­sell­schaf­ten ist es not­wen­dig, dass der ver­ant­wort­li­che Tier­arzt zu mehr als 50 Pro­zent betei­ligt sein muss. Genau 50 Pro­zent kön­nen zu einer Patt­si­tua­ti­on füh­ren, in der sich der Tier­arzt gegen einen gleich star­ken Gesell­schaf­ter nicht durch­set­zen kann“, so Kani­ak. Dies sei bei einem frei­en Beruf mit so gro­ßer Ver­ant­wor­tung inak­zep­ta­bel.

Daher emp­fahl Kani­ak eine Rege­lung ana­log zum Apo­the­ken­ge­setz, das bereits inten­si­ven Prü­fun­gen durch den Euro­päi­schen Gerichts­hof stand­ge­hal­ten habe und eben­falls einen Mehr­heits­ge­sell­schaf­ter mit mehr als 50 Pro­zent vor­schrei­be.

Foto: FPÖ