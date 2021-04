TOTALSPERRE am Graben

Fina­le der Stra­ßen­bau­ar­bei­ten auf der Gmund­ner Haupt­ein­fahrt Am Gra­ben

Für das Asphal­tie­ren muss die Ver­bin­dung vom Haupt­post­amt hin­un­ter zum Stadt­thea­ter am Mitt­woch, 21. 4., von 0 — 24 Uhr gänz­lich für den Ver­kehr gesperrt wer­den. Bei der Ein­fahrt in die Sato­ristra­ße kann es kurz­fris­tig zu Behin­de­run­gen kom­men.

Wäh­rend der Rest­ar­bei­ten am Don­ners­tag, 22., und Frei­tag, 23. 4., sind aller­letz­te Ein­schrän­kun­gen des Ver­kehrs mög­lich.

Die Stadt­ge­mein­de Gmun­den ersucht um Ver­ständ­nis!

Foto: Stadt­ge­mein­de Gmun­den,