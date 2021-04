Voller Erfolg für Rote Briefkästen der SPÖ Ohlsdorf

Vize­bür­ger­meis­te­rin Inés Mir­la­cher: „Vie­len herz­li­chen Dank für die zahl­rei­chen Rück­mel­dun­gen – wir neh­men die­se als Auf­trag für unse­re Arbeit“

Wer in den letz­ten Wochen durch das Gemein­de­ge­biet von Ohls­dorf gefah­ren oder gegan­gen ist, dem sind die „Roten Brief­käs­ten“ der SPÖ Ohls­dorf auf­ge­fal­len. Vize­bür­ger­meis­te­rin Inés Mir­la­cher und ihr Team haben mit dem Blick­punkt Ohls­dorf per­sön­lich die Fra­ge­bö­gen an die Haus­hal­te der Bevöl­ke­rung ver­teilt. Die­se konn­ten aus­ge­füllt und in die Roten Brief­käs­ten im Ort ein­ge­wor­fen wer­den. Die The­men der Gemein­de­um­fra­ge waren breit gestreut – von der Trans­pa­renz und Mit­ge­stal­tung in der Gemein­de über den Ver­kehr bis zur Jugend. Vize­bür­ger­meis­te­rin Inés Mir­la­cher betont: „Uns ist es wich­tig, das Ohr bei der Bevöl­ke­rung zu haben und mit den Ohls­dor­fe­rin­nen und Ohls­dor­fern unse­ren schö­nen Ort zu gestal­ten.“

Rück­mel­dun­gen aus der Bevöl­ke­rung als Auf­trag neh­men

Ers­te Ergeb­nis­se aus der Umfra­ge wur­den sei­tens des Teams bereits aus­ge­wer­tet. The­men, die die Men­schen beson­ders bewe­gen, sind die Bebau­ung in Ohls­dorf sowie Stra­ßen­ver­kehr und Trans­pa­renz der Gemein­de­po­li­tik. „Dies bestä­tigt unse­ren Weg, den wir als Team gehen möch­ten. Gemein­sam wol­len wir für Ohls­dorf an die Arbeit gehen. Wir neh­men uns die Zeit zur Aus­wer­tung jedes ein­zel­nen Fra­ge­bo­gens und wer­den uns bei allen rück­mel­den, die das gewünscht haben.“, so Vize­bür­ger­meis­te­rin Inés Mir­la­cher.

Betont wird auch, dass es trotz vor­läu­fi­gem Abschluss der Umfra­ge nach wie vor die Mög­lich­keit gibt, Ideen und Anre­gun­gen ein­zu­brin­gen. Die Roten Brief­käs­ten blei­ben hän­gen – wei­te­re Anlie­gen kön­nen jeder­zeit ein­ge­wor­fen wer­den. Zudem ste­hen sowohl das Team der SPÖ Ohls­dorf als auch Vize­bür­ger­meis­te­rin Inés Mir­la­cher jeder­zeit für per­sön­li­che Gesprä­che zur Ver­fü­gung.

Die Gesamt­aus­wer­tung der Umfra­ge­er­geb­nis­se wird auf­grund des gro­ßen Rück­lau­fes im nächs­ten Blick­punkt Ohls­dorf aus­führ­lich ver­öf­fent­licht.

Foto: pri­vat