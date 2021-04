Wirtschaftsmedaille der WKOÖ für Hans Kronberger

Die WKO Gmun­den ver­lieh Hans Kron­ber­ger für sei­ne Diens­te für die Wirt­schaft die Wirt­schafts­me­dail­le.

12 Jah­re lang war er Vize- und 12 Jah­re Bür­ger­meis­ter von Kirch­ham. In die­ser Zeit wur­de die Gemein­de von einem beschei­de­nen Wirt­schafts­stand­ort dank sei­ner Initia­ti­ven zu einem Betriebs­stand­ort von beson­de­rer Qua­li­tät. So haben sich auf dem Stand­ort in Kirch­ham klei­ne sowie gro­ße nam­haf­te Fir­men ange­sie­delt und sehr gut wei­ter ent­wi­ckeln kön­nen. Damit wur­de Kirch­ham von einer Land­wirt­schafts- und Wohn­ge­mein­de zu einer Gemein­de mit attrak­ti­vem Arbeits­platz­an­ge­bot.

Sein beson­de­rer Ver­dienst für die regio­na­le Wirt­schaft ist in der Obmann­schaft des INKO­BA Salz­kam­mer­gut Nord Ver­ban­des von Juli 2017 – April 2021 zu sehen. Durch sein Geschick und sei­nen Ein­satz gelang es, den Ver­band auf­zu­bau­en und inner­halb kür­zes­ter Zeit 21,5 ha Betriebs­bau­ge­biet in der Gemein­de Vorch­dorf für den Ver­band zu ent­wi­ckeln. 7 Betrie­be haben den Spa­ten­stich schon gefei­ert. Dar­un­ter sind Fanuc Öster­reich GmbH, einer der welt­weit größ­ten Indus­trie­ro­bo­ter­her­stel­ler, oder die Fir­ma Mey­er Logis­tik GmbH & Co KG, wel­che über 100 Arbeits­plät­ze in Vorch­dorf plant.

„Sein gro­ßes Netz­werk hat er erfolg­reich für die Ent­wick­lung der regio­na­len Wirt­schaft ver­wen­det. Hans Kron­ber­ger war und ist für uns immer ein sehr loya­ler und enga­gier­ter Part­ner. Wir dan­ken ihm für sei­ne Leis­tung und Ver­diens­te und wün­schen ihm für den „Un“-ruhestand alles Gute. Wir freu­en uns, wenn er uns nach wie vor mit sei­nem Rat und Tat und sei­ner Exper­ti­se zur Sei­te steht“ freu­en sich Mar­tin Ettin­ger (Bezirks­stel­len­ob­mann) und Robert Ober­frank (Bezirks­stel­len­lei­ter).

Foto: WKO Gmun­den